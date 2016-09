Vereador é investigado por crime de estelionato na venda de 300 lotes

Câmara de Aripuanã Vereador Audison da Silva Lima (DEM)

O vereador de Aripuanã (1.002 km da Capital) Audison da Silva Lima (DEM) foi alvo de busca e apreensão, ontem (28), pela Polícia Judiciária Civil. O parlamentar é investigado em crimes de estelionatos decorrentes da comercialização de mais 300 terrenos urbanos de um loteamento clandestino, denominado Jardim Paraná II.

O inquérito foi instaurado após representação de notícia-crime encaminhada pela procuradoria do município, que ajuizou ação civil pública em desfavor do parlamentar, que é 2º secretário da Mesa Diretora da Câmara.

O delegado Vinícius de Assis Nazário informou que o objetivo da busca e apreensão foi apreender objetos relacionados à infração penal, que poderão servir de provas à comprovação dos delitos investigados.

“O parlamentar é investigado pela comercialização irregular de imóveis em um loteamento clandestino em Aripuanã, onde induziu em erro essencial os consumidores que adquiriram lotes urbanos no denominado Jardim Paraná II, omitindo características quanto aos imóveis vendidos em uma área desprovida de infraestrutura”, explicou o delegado.

PJC Apreensões feitas na casa do vereador Audison Lima

Conforme o delegado, o parlamentar, mesmo após ter sido acionado judicialmente pela prefeitura e impedido de comercializar os lotes urbanos, agiu em plena desobediência à ordem judicial, continuando a vender e a receber valores decorrentes da comercialização dos lotes.

Além disso, o vereador será investigado por ter infringido o Art. 50, inciso I, da Lei n.º 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo), que considera crime contra a administração pública o desmembramento de solo urbano e a venda de imóveis não registrados no Registro de Imóveis, sem prejuízo da análise quanto à prática de crimes ambientais e do exercício irregular da profissão de corretor de imóveis.

A busca e apreensão foi deferida pelo Poder Judiciário na de terça (27) e cumprida nessa quarta pela equipe de investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Aripuanã, sob o comando do delegado Vinicius Nazário. (Com Assessoria)