Vereador eleito é roubado em Cuiabá e PM prende bandido em flagrante

O vereador eleito por Cuiabá Vinicyus Correa Hugney, o Vinicyus Clovitto (PP), foi vítima de um arrastão promovido em uma confeitaria localizada na avenida Senador Metelo, próximo ao Porto. O assalto ocorreu na sexta (18). Vinicyus estava acompanhado do diretor do Procon de Cuiabá, Carlos Rafael de Carvalho. O criminoso que fugiu com uma caminhonete de um dos clientes acabou sendo cercado e detido pela PM dentro de uma serralheria.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito Maikon de Oliveira Bezerra, 29, entrou armado na lanchonete Chá com Bolo da Tia Fran rendendo todos os funcionários e clientes. O vereador eleito, o diretor do Procon e outras cinco pessoas que estavam no local tiveram dinheiro e pertences levados.

O criminoso conseguiu recolher R$ 717 em dinheiro, quatro smartphones, joias e fugiu levando uma caminhonete Ford Ranger de um dos clientes. A PM foi acionada minutos depois pelo proprietário da lanchonete.

Uma equipe da Rotam que estava na região saiu em busca do veículo e conseguiu interceptá-lo em frente a um salão de beleza na rua 13 de Junho. O bandido ainda tentou fugir correndo para dentro de uma serralharia, mas acabou sendo detido pelos PMs.

Encontrado com todos os pertences roubados na lanchonete, o homem, que usa tornozeleira eletrônica, foi encaminhado até a Central de Flagrantes e reconhecido como o autor do roubo.

O vereador eleito contou ao que no momento do assalto houve muita calma das vítimas. "Conversei, ele estava armado e pedi calma, dizendo que podia levar tudo”, conta.

Vinicyus relata ainda que o trabalho rápido da PM foi excelente. “Eles efetuaram a prisão cerca de 15 minutos depois do assalto. Realizou o acompanhamento e conseguiu pegá-lo no Porto próximo a uma barbearia. E conseguimos recuperar todos os nossos pertences. Ninguém saiu ferido”, afirma.

Vinicyus, que tem 26 anos e é filho do falecido vereador Clovyto Hugueney, foi o vereador mais jovem eleito nas eleições deste ano com 3.576 votos.