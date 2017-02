Vereador propõe Ecopontos para por fim a entulhos em locais públicos

Francis Amorim De Barra do Garças

barra do garças

O vereador por Barra do Garças, Cléber Fabiano Ferreira (DEM), apresentou projeto de Lei que prevê a criação de Ecopontos para por fim ao despejo aleatório de objetos inservíveis em terrenos baldios e áreas públicas. A ideia é destinar locais apropriados para o depósito desses utensílios.

Reprodução Avenida Serra Azul onde moradores depositam restos de objetos e degradam o ambiente

O parlamentar constatou que a população barra-garsense está criando o hábito de despejar sofás, fogões, geladeiras e todo tipo de materiais inservíveis em locais inapropriados, colaborando desta forma para a formação de bolsões de lixo em vários bairros. Como alternativa, ele apresentou a matéria.

"Tenho observado esse problema crônico, em que as pessoas, não tendo onde dispensar de forma correta e adequada seus objetos usados, depositam em áreas públicas ou até mesmo em terrenos baldios; áreas de preservação ambiental e pontos turísticos, o que causa, além dos impactos ambientais e visuais, um grave problema de saúde. Por isso, precisamos criar alternativas para um fim especifico desses objetos", explica.

Os Ecopontos seriam criados em vários bairros para que o cidadão ao invés de fazer o despejo em áreas impróprias, fossem aos locais e lá deixassem os móveis que não seriam utilizados. "O objetivo é dar uma destinação correta de objetos de uso doméstico e colaborar para uma cidade mais limpa", destaca.

Serra Azul

Um dos pontos mais utilizados pela população para o despejo desses objetos, é à avenida Serra azul, construída às margens da Serra Azul, ligando os bairros Jardim Araguaia e Vila Varjão, ao setor Industrial. O local se transformou em verdadeiro depósito de lixo à céu aberto para o depósito de móveis e restos de materiais de construção, mesmo sendo um dos pontos de contemplação do Parque Estadual da Serra Azul.

A prefeitura instalou placas de advertências e construiu uma cerca de proteção no local, entretanto, a população insiste em jogar todo tipo de materiais inservíveis nas imediações, na maioria dos casos, em plena luz do dia e sob as vistas dos próprios moradores que residem nas proximidades. "É isso que queremos por fim", ressalta o vereador.