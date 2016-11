Vítima de acidente, técnico tem família em Cuiabá, revela presidente

O presidente do Luverdense Helmute Lawisch conta que o Luverdense enfrentou o time em 2012

O presidente do Luverdense Helmute Lawisch, em entrevista ao , conta que conhecia alguns jogadores e dirigentes da comissão técnica do time de Chapeconse – vítima de tragédia aérea que matou mais de 70 pessoas.

Segundo Helmute, o técnico Caio Junior, que faleceu no acidente, tem familiares na Capital que, por anos, tinham uma banca de jornal na avenida do CPA. O dirigente, entretanto, não sabe se ainda têm o comércio.

O presidente lembra que Caio esteve em Cuiabá durante o período em que foi técnico do Palmeiras. À época, acontecia a Copa do Brasil. O Palestra Itália enfrentou o Operário.

Ainda segundo Helmute, ele fez amizade com os dirigentes da Chapecoense na reunião para discutir o calendário do Brasileiro da Série C, em 2012. Recorda que falava bastante de futebol com o dirigente Maurinho.“Última vez que falei com ele foi quando eles enfrentaram o Cuiabá”, explica o presidente, referindo-se quando o time de Santa Catarina fez um jogo contra o Cuiabá.

Últimos confrontos

Em agosto deste ano, pela Copa Sul-Americana, a Chapecoense enfrentou o Cuiabá, na Arena Pantanal, onde foi derrotada por 1x0. Em Chapecó, no entanto, o time catarinense reverteu o placar e acabou eliminando o Dourado por 3x1.

Já o Luverdense enfrentou o Chapecoense nas quartas de final da série C, em novembro de 2012. À época, foi derrotado por 3x0 em Chapecó, e venceu por 1x0 em Lucas do Rio Verde. Na ocasião, o jogo deu a vaga para o Chapecoense disputar a semifinal.

Jogos em Cuiabá

Numa das passagens pela Capital Mato-Grossense, Caio veio a Cuiabá em jogo válido pela Copa do Brasil, quando era técnico do Palmeiras. Á época, o time paulista goleou por 5x0 o Operário de Várzea Grande, em 2007.

Em outra oportunidade, Caio Junior veio a Cuiabá quando comandava o Vitória (BA). Em jogo pela Copa do Brasil, o time baiano perdeu para o Mixto por 2x1, em 2013, no Dutrinha. No jogo de volta, no entanto, o tigre foi goleado por 5x1 e foi eliminado do da Copa.

Trajetória

Caio Júnior, 51, ex-jogador de futebol, e atualmente era técnico de futebol brasileiro. dirigiu vários times tradicionais do futebol brasileiro, como o Paraná Clube, Palmeiras, Bahia, Goiás, Flamengo, Botafogo, Grêmio, Vitória e Criciúma. No exterior, destacam-se as passagens por Vissel Kobe (Japão), Al-Gharafa (Qatar) e Al Jazira (Emirados Árabes). Dentre os títulos, foi campeão Baiano em 2013, com o Vitória.

Acidente

O avião que transportava a delegação da Chapecoense caiu na região de Antióquia, na Colômbia. O time iria para Medelín disputar a final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional. Segundo informações das autoridades colombianas, 75 pessoas morreram. Sobreviveram o goleiro Follmann, o lateral Alan Ruschel, o narrador da Rádio Oeste Capital FM Rafael Henzel Valmorbida, a aeromoça Ximena Suárez e o membro da tripulação Erwin Tumiri.

Horas depois do acidente, o zagueiro Neto foi resgatado com vida. O goleiro Danilo, que também havia sido achado com vida, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Até agora, são 75 mortes e seis sobreviventes.