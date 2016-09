Vizinho é suspeito de matar homem encontrado carbonizado em ponte

O pedreiro Luis Aquino Pavão, de 36 anos, é o principal suspeito de matar o autônomo Fernando Barbosa Dos Reis, 55, cujo corpo foi encontrado carbonizado em rodovia de Cuiabá, em agosto. Segundo informações da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), o homem era vizinho da vítima e está foragido.

Reprodução Pedreiro Luis Aquino Pavão é o principal suspeito de matar vizinho

“Ele teve a prisão temporária expedida pela Justiça, ainda no mês passado, mas ainda não apareceu. Pelo seu advogado ele havia dito que iria se entregar, mas desistiu”, explica a delegada responsável pelas investigações Juliana Palhares.

O autônomo havia desaparecido em 4 de agosto depois que saiu para caminhar no bairro Parque Cuiabá, e não voltou. No dia seguinte, o corpo foi localizado carbonizado nas proximidades da Ponte de Ferro, na Capital. O corpo foi localizado pela Polícia Militar enrolado em uma lona, na estrada que dá acesso ao Coxipó, após uma denúncia anônima. Segundo consta no boletim de ocorrência, a parte superior do corpo estava amarrada com fios de telefone, enquanto os membros inferiores foram atados com arame.

Segundo a delegada, Luis foi vizinho da vítima por quatro anos e a principal suspeita é que ele tenha cometido o crime por ciúmes da esposa. "Ele alugava a casa que era de propriedade do Fernando nesse período, e parece que estava desconfiado de que ele pudesse estar tendo um relacionamento com sua esposa. Isso tudo é uma desconfiança, ainda não há nenhuma confirmação dessa relação”, esclarece.

Ela conta ainda que as imagens do circuito interno de segurança ajudaram nas investigações. Nelas aparece Fernando entrando num carro Fiat Siena, de cor preta. Entretanto o veículo pertence a um colega de profissão do suspeito que confirmou em depoimento que teria emprestado o automóvel a Luís um dia antes da morte da vítima. “Eles são pedreiros e trabalhavam juntos, jogavam bola e tinham um relacionamento de um ajudar o outro. Então quando o Luis pediu o carro alegando que precisava levar uns materiais, ele prontamente emprestou”.

O Foragido devolveu o veículo para o colega ainda na quinta, entre 8h30 e 9h da manhã. “Nós fizemos a perícia no veículo com luminol e não foi constatado nenhum vestígio de sangue, o que nos leva a crer que Fernando foi conduzido até o local da execução sem saber o que aconteceria”, explica.

Conforme a Polícia Civil, o suspeito, que é do Maranhão, também está sendo procurado no Estado. “Nós já contatamos a inteligência do Maranhão. Sabemos que ele fugiu no domingo, deixando a casa onde mora em construção. A mulher largou o emprego e a faculdade e tiraram o filho de 10 anos da escola. Não sabemos o paradeiro ainda de nenhum dos três”, frisa.

Corpo de comerciante desaparecido é encontrado carbonizado pela PM