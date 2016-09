Vovó do tráfico é presa pela Derf em Primavera do Leste após denúncias

Assessoria Os suspeitos confessaram o crime e envolvimento em mais de 10 assaltos ocorridos na área

Quatro pessoas envolvidas em roubos a comércios e tráfico de drogas foram presas pela Polícia Civil, em ações realizadas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Primavera do Leste.

Dois dos presos, entre eles um menor de idade, são responsáveis por mais de 10 roubos. Os outros comandavam um conhecido ponto de venda de drogas no município.

Os suspeitos, Diogo Schmidt, de 23 anos, conhecido como “Gordo”, e o menor J. C. A., de 14, foram pegos em flagrante pela equipe da Derf, durante investigações de um roubo, em um mercado e açougue, ocorrido na manhã de quarta (7). Na ação, dois menores armados invadiram o estabelecimento, efetuaram o roubo e deixaram o local em uma motocicleta, de cor verde.

Durante as diligências, policiais conseguiram identificar o adolescente como um dos autores do roubo. Com a informação, os investigadores surpreenderam o menor em sua residência, com uma arma de fabricação própria, com uma munição calibre 22, utilizada no crime, além de um aparelho celular e R$ 1 mil em dinheiro, roubados do estabelecimento.

A equipe da Derf ainda descobriu que o veículo utilizado no crime pertencia ao suspeito Diogo, que foi preso em flagrante em posse da motocicleta. Questionado, ele confessou que sabia que emprestava o veículo, em troca de R$ 200, para que os adolescentes praticassem o roubo.

Segundo a delegada Anamaria Machado Costa, os suspeitos confessaram a autoria no roubo e o envolvimento em, pelo menos, 10 assaltos ocorridos em estabelecimentos comerciais do município. O segundo menor que participou do roubo já foi identificado e continua foragido.

Tráfico de drogas

A traficante Teresa Padilha, de 57 anos, conhecida como “Vovozinha do Tráfico” e o sobrinho Ivo Cândido da Silva, de 41, foram presos em flagrante pela atuação com o tráfico de drogas. Os suspeitos eram investigados há algum tempo, após várias denúncias do envolvimento com o comércio ilícito.

Durante diligências na região onde funcionava a boca de fumo, policiais fizeram a abordagem de vários usuários de drogas, que confirmaram a venda de entorpecente na casa da traficante. Em monitoramento da residência, policiais fizeram a abordagem do sobrinho da investigada, também envolvido com o tráfico.

Em buscas no ponto de venda de drogas, policiais apreenderam 22 porções de entorpecentes, entre crack, maconha e a maioria de cocaína, além de aproximadamente R$ 5 mil em dinheiro, apetrechos utilizados no comércio das drogas, além de objetos possivelmente produtos de roubos e furtos.

O material foi apreendido e Teresa e Ivo foram encaminhados à Derf, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Além dos suspeitos, aproximadamente 15 usuários foram conduzidos à delegacia, onde assinaram o Termo Circunstanciado de Ocorrência por uso de droga.

A delegada disse que a prisão dos traficantes atende um apelo da sociedade do local, que ansiava pelo fechamento da boca de fumo comandada pelo grupo. “Com a prisão dos suspeitos, os índices de criminalidade naquela região devem diminuir, uma vez que o tráfico incentiva outros crimes, como roubos, furtos e a receptação”. (Com Assessoria)