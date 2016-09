Wilson tem S-10, R$ 1 mil em espécie e o projeto de governo roubados

O candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) teve a caminhonete roubada no estacionamento do jornal Circuito Mato Grosso, na avenida Miguel Sutil, em Cuiabá.

Conforme o boletim de ocorrência, o veículo S-10 de cor branca de propriedade de Wilson teria sido furtado por volta das 11h20 desta quarta (21), e que o suspeito teria subtraído uma pasta de cor preta, contendo R$ 1 mil em espécie, projetos de governo da campanha do tucano, além de duas bolsas femininas.

Segundo o sistema de monitoramento eletrônico do local, o suspeito chegou em um veículo Fiest Hatch de cor preta, no entanto, não foi possível verificar a placa. Wilson também não foi localizado, de acordo com o registro. Diante disso, os policiais militares que atenderam a ocorrência se deslocaram até o Cisc Planalto para o registro dos fatos.