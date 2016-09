2 dos melhores fotógrafos de flora e fauna do Brasil dão cursos em MT

Arquivo pessoal João Marcos Rosa em campo. Contratado da revista National Geographic, dará curso em Mato Grosso

Os fotógrafos João Marcos Rosa e João Quental chegam em Mato Grosso em 30 de outubro para ofertar um curso sobre suas maiores especialidades: fotos de vida animal e paisagens naturais amazônicas. Em períodos alternados de uma semana, os dois, e quem se inscrever, vão navegar no rio Cristalino, adentrar a Trilha da Castanheira de 500 anos e ultrapassar a Ilha Ariosto até chegar ao rio Teles Pires, em imersão total na porção mato-grossense da Amazônia.

A expertise de ambos é comprovada pela qualidade do trabalho que exibem (ao longo de mais de 30 anos de experiência do segundo e quase vinte anos do primeiro) com o desenho em luz, mas é corroborada também pelo fato de João ser contratado da revista National Geographic, a maior publicação sobre fauna e flora do planeta, antiga o suficiente para gerar um canal de televisão paga e documentários reproduzidos em diversos tipos de mídia.

João Quental, por sua vez, é chamado de “enciclopédia das aves do Brasil”, pois já capturou em imagens mais de mil espécies de pássaros, além de, claro, ariranhas, macacos, antas, pacas, onças e tudo quanto mais existe na maior floresta tropical da Terra.

Os cursos com eles são promovidos pela Cristalino Lodge, uma reserva particular de patrimônio nacional (RPPN) como também o é o Sesc Pantanal. Essa RPPN tem uma extensão total de 11.399 hectares.

Galeria: Registros de João e Quental

Lá são promovidos passeios de ecoturismo e uma gama variada de cursos de fotografia e documentários, mas também é um hotel de excelência para convivência sustentável com a vida selvagem, com deck flutuante e torres de observação. Mais informações estão presentes no site da entidade, considerada pela própria National Geographic um dos 25 melhores Ecolodges do mundo.

As atividades com o fotógrafo João Quental serão realizadas de 30 de outubro até 4 de novembro. Já com João Carlos, fotógrafos amadores e profissionais poderão conseguir várias dicas e cliques entre 8 de 13 de novembro.

De acordo com as informações do Cristalino Lodge, o início da primavera proporciona ótimas condições para observação da vida selvagem, além de paisagens exuberantes devido à floração.

É oportunidade rara também para quem quiser assistir workshop com João, pois ele não costuma realizar muitos ao longo do ano. O ecolodge de Alta Floresta é dos poucos lugares aonde ele abre exceção.

As aulas serão práticas e teóricas e vão incluir, além da utilização das torres de 50 metros, passeios de barco, fotografia noturna, técnicas de fotografia criativa, edição e tratamento de imagens. O hotel garante que os grupos não passarão de seis pessoas, com aulas de campo de manhã e à tarde. (Com Assessoria)