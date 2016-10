A Grande Beleza é a atração desta terça no projeto Imagens em Pauta

Reprodução Tudo que Jep (Toni Servillo) pensa é no quanto sua vida, como a de todos, jamais teve muito sentido

O projeto Imagens em Pauta é mantido pelo Sesc Arsenal há quase 10 anos. Sempre direcionado a exibições de produções audiovisuais relevantes, tem acesso livre (salvo restrições de classificação etária) e costuma reunir cinéfilos e outros interessados em cinema. Funciona todas as terças.

Nesta semana, a sala de exibição do centro cultural coloca em cartaz A Grande Beleza, filme ítalo-francês produzido em 2013 e com duração de 141 minutos.

Dirigido por Paolo Sorrentino, tem classificação indicativa para 14 anos. Fora isso, o roteiro em si conta a história de um jornalista e escritor idoso em combate com a tomada de consciência de que seus melhores anos já se acabaram. E há muito.

É o primeiro verão de Jep Gambardella (Toni Servillo) na sua Roma natal sob a consciência plena desse fim inetável. O longa começa com sua festa de aniversário de 65 anos. Apesar da aparente alegria desmedida da grande festa preparada para ele em meio a drogas, música moderna em último volume e do clima de rave alucinada em sexo, tudo que Gambardella pensa é no quanto sua vida, como a de todos, aliás, jamais teve muito sentido.

Sempre sufocando essa consciência e suas inseguranças quanto à qualidade genuína de suas obras e de seus amigos, faz longas reflexões sobre tudo por quanto ele e seu círculo social viveram até ali.

Toma consciência de que não dá mais para fazer de conta que a cocaína, por exemplo, pode trazer-lhe de volta o vigor perdido na juventude. Muito em decorrência, ironia das ironias, dos excessos cometidos por ele próprio. Amargo, o filme é do tipo clássico de fazer audiovisual italiano: impecável em seus enquadramentos e ritmo. Não deixa de lado a tradição francesa, entretanto, de sopesar o fascínio visual com as profundezas do existir neste mundo.

E não sobra muita coisa para o personagem sentir-se menos desconfortável ou melancólico durante as duas horas e vinte minutos (que passam sem que se perceba) de exibição.

Jep é impiedoso com seus amigos, mas faz muito pior consigo mesmo.

Faz observações cruas sobre as motivações de cada um e uma de seu círculo próximo. Observa que todos, apesar do sucesso e dinheiro, pouquíssimas vezes na vida tiveram realmente algum motivo outro que não fosse a hipocrisia pura e simples para viver com os sorrisos abertos de orelha a orelha. Entretanto, não se exclui disso em momento algum.

Lembra então que seu próprio sucesso advém de um romance, escrito décadas antes, quando sua juventude dava já os primeiros acenos do inevitável adeus. Desde então, não terminou mais nada, pois sabia que tudo que poderia criar já havia sido desovado nesse seu único momento feliz. Intelectual e pessoalmente.

Bolha de mentiras

As pessoas próximas a ele, cineastas, atores, atrizes, outros escritores, vivem numa bolha de mentiras e hipocrisia. Todos têm dinheiro e fama, mas nenhuma substância. Suas noites são passadas, década após década, em meio a festas e todo vazio do luxo e da superfície de quem acredita já ter conquistado tudo quanto toda humanidade almeja. Mentira amarga a temperar seus dias de ressaca pós farras inumeráveis.

Mas nada disso torna o filme difícil de assistir, há um ritmo prevalente e a lembrança do único amor desinteressado de sua vida, ainda pré-fama, em plena juventude. Não dá para escrever mais sem entregar detalhes. Vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2014. Fez parte da seleção oficial de Cannes.

O Imagens em Pauta é realizado pelo Sesc Mato Grosso em parceria com a Pró-reitoria de Cultura, Extensão & Vivência (PROCEV), Cineclube Coxiponés e Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Mato Grosso.

As sessões são seguidas de conversa entre os espectadores e o oferecimento de um capuccino por conta do Sesc.

Neste outubro e em boa parte de novembro de 2016, diz a assessoria, o nome do ciclo é Acasos e Intensidades. Começa sempre às 19h.