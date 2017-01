Adolescente de Sorriso aprovada no The Voice Kids entra no Time Brown

Isabella Pinheiro/Gshow Julia Paz, de Sorriso, que cantou Casinha Branca, está no time de Carlinhos Brow

De Sorriso, Julia Paz, 14 anos, é a segunda mato-grossense a ser aprovada nas “audições às cegas” do Programa The Voice Kids, da Globo, exibido na tarde deste domingo (15). A participante fará parte do time do técnico Carlinhos Brown.

Tímida, Julia, surpreendeu Carlinhos – o único a virar a cadeira - que mesmo percebendo um pequeno erro durante um trecho da música “Casinha branca”, proferiu palavras de conforto a jovem cantora.

“Olha, Júlia, você arrasa. Canta com uma afinação incrível. Tem um momento da letra ali, eu não sei se foi que eu não entendi, mas mesmo assim o que é a troca da solidão por multidão? Uma multidão pode estar só”, disse Brown.

Em sua apresentação, Julia Paz, conta que começou a cantar em apresentações de natal e que pratica ginastica rítmica. “Meu sonho, é cantar para o Brasil inteiro”, disse a segunda candidata a ser apresentar no programa deste domingo.

Na semana passada, Franciele Fernanda, também de 14 anos, de Araputanga, foi a primeira participante a ser aprovada na primeira fase do reality “The Voice Kids”. Aprovada pelos jurados Carlinhos Brown e Ivete Sangalo, a adolescente acabou escolhendo fazer parte do time da cantora baiana. A segunda temporada do programa estreou no domingo (8). Franciele contou no programa que é natural de Araputanga, cidade a 371 km de Cuiabá, mas que mora no Vidigal, no Rio de Janeiro com a mãe.

