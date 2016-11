Aquarelas, fotografias e pinturas dão tom plural em exposição Imagens

Assessoria Acima, um dos trabalhos expostos. "Imagens" tem peças de Anne-Sophie Laugier e de Elieth Gripp

Aquarelas, fotografias e pinturas abstratas e sacras dão o tom plural à mostra do Museu de Arte de Mato Grosso.

A artista francesa, Anne-Sophie Laugier e a representante mato-grossense Elieth Gripp celebram a diversidade cultural na exposição Imagens, que segue até 28 de janeiro.

A programação conta ainda com oficinas e momentos de interação entre artista, obra e espaço museológico.

Ao todo, 55 obras das duas artistas compõem o acervo exposto no piso superior do MAMT.

Enquanto Laugier participa com 12 aquarelas sobre papel e dez fotografias de paisagens parisienses que revelam a arquitetura e o charme da cidade onde vive na atualidade, Gripp apresentará além de obras abstratas, outras com temática sacra, em técnicas variadas.

São sete pinturas de acrílica sobre tela e tecido com tema religioso e 26 pinturas abstratas em acrílica sobre papel e azulejo.

Sobre a temática religiosa, Elieth já produziu obras em diversos suportes como telas, oratórios e estandartes, de todos os santos cultuados no Centro-Oeste brasileiro, a exemplo, Santo Antônio, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Guia e São Benedito. “Elieth foi a primeira artista em Cuiabá a aplicar sucata em suas telas, seguindo a Lei de Lavoisier de que na Natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma, o que resultou em muitas críticas inicialmente, mas depois a tornou reconhecida”, relata Viviene Lozi, diretora executiva do Museu de Arte de Mato Grosso.

Atualmente Elieth se dedica mais à arte abstrata. A artista mato-grossense utiliza como referência a técnica da marmorização, mas a adaptou para o uso de mais cores, sendo que neste ano, de modo experimental, passou a utilizar a técnica em papel canson, telas e azulejos. ”A artista Elieth apresenta uma espontaneidade no fazer de suas criações sem ponderar as consequências, o medo e as transformações. O renovar em sua arte, o pensar diferente é o que a motiva a dar continuidade ao processo criativo”, explica Viviene.

Com uma temática diferente de Gripp, Anne-Sophie Laugier, artista francesa que atualmente reside em Paris, trará para esta exposição obras que retratam, do seu ponto de vista, alguns lugares da França. “Sua paixão é desenhar e fazer ilustrações para o público infantil, por acreditar que a ideia desperta nas crianças o interesse e o gosto pelas artes, estimulando a imaginação dos pequeninos. Com esta mostra, a artista pretende que os visitantes conheçam a arquitetura e as paisagens da França e que esse mergulho cultural os instigue a observar cada vez mais os detalhes do cotidiano”, conclui Viviene.

Paralelamente à exposição serão realizadas duas oficinas ministradas por Elieth Gripp, uma voltada para o público adolescente e a outra para o adulto, além de atividades educativas que visam estabelecer o contato do público com a poética da artista Anne-Shopie.

O Museu de Arte de Mato Grosso é administrado via contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Cultura por meio da Associação Casa de Guimarães. A entrada é franca.

Serviço