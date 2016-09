Artista da flora, Tânia Pardo exibe exposição Mãe Terra com 18 telas

Divulgação De Cáceres Tânia Pardo, prefere explorar os cenários naturais

Além de Alicergia, outra exposição a ser aberta no MAMT nesta quinta (15), piso superior, é Mãe Terra, da artista plástica Tânia Pardo. As duas mostras são parte integrante da 10ª Primavera dos Museus e seguem no local até 29 de outubro.

Diferentemente da experienciação cérebro-surreal do artista residente em Cáceres, Tânia prefere explorar os cenários naturais. Assim, ela apresenta 18 telas pintadas com as mãos (mesmo, ela não usa pincéis). Paulista de Arco-Íris, Tânia reside em Mato Grosso há anos e foi aqui que a artista trocou os pinceis pelos dedos para criação de suas pinturas.

“Tânia atingiu grande maturidade em seu trabalho. Hoje, executa suas obras de corpo e alma, de forma solta, totalmente livre das amarras convencionais da tradição acadêmica da pintura. Com as mãos e o auxílio de pincéis de borracha, consegue atingir efeitos visuais incríveis em seus trabalhos”, adianta o professor Laudenir Antonio Gonçalves, crítico de Arte e curador da exposição.

Auto intitulada “artista da flora”, ela retrata de maneira impressionista uma natureza abundante, rica em cores e formas, inspirada nos biomas do Centro-Oeste do Brasil. Para a exposição, suas obras inéditas receberam títulos característicos a adjetivos maternos como Ternura, Resiliência, Surpreendente, Soberana.

“Percebi que, intuitivamente, toda minha obra tem muitos troncos. Mais tarde, pesquisando, notei que a Mãe Terra tem uma ligação direta com os troncos. A agricultura, e tudo que a natureza proporciona, me inspira. Dos campos de algodão, milho e soja aos frutos do Cerrado como o jatobá, o pequi e a mangaba”, revela Tânia.

Divulgação Auto intitulada “artista da flora”, Tânia retrata de maneira impressionista uma natureza abundante

A exposição Mãe Terra apresenta ainda duas instalações conceituais, Ciclo da Vida e Linha da Vida. “Licença poética à multiplicidade de espécies e suas relações com o todo, interligadas na teia da vida. São metáforas aos obstáculos da vida, teias que ligam o nascimento e a própria existência, o casulo que abriga o novo”, completa a artista.

Na ação educativa da exposição estão previstas visitas mediadas com a artista. Ela trocará ideias com estudantes de ensino fundamental, médio e universitário em bate-papos sobre os desafios enfrentados pela Mãe Terra no século 21, desenvolvimento sustentável e artes plásticas.

Diretora do MAMT, Viviene Lozi ressalta a importância da exposição e das atividades educativas de interação com o público.

“Cada vez mais vêm ocorrendo debates e estudos relacionando a ação humana à degradação do meio ambiente, ressaltando a extrema importância de se trabalhar o conceito de Educação Ambiental. Em consonância com esses pensamentos, a artista plástica Tânia Pardo volta ao MAMT apresentando um novo trabalho que revela ao público as riquezas que a Terra oferece para a conservação e a manutenção da vida”. (Com Assessoria)