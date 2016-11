Artista faz Stand up Universitário em festival Viva o Riso em Barra - saiba

Divulgação Artista Rogério Morgado se apresenta em Barra do Garças durante festival de humor "Viva o Riso"

O humorista Rogério Morgado será à atração do Festival do Humor "Viva o Riso", que acontece neste domingo (6), no anfiteatro Fernando Peres de Farias, em Barra do Garças.

O evento é promovido pelo grupo Anormal, que traz o comediante pela primeira vez à região do Araguaia.

Ele apresenta o espetáculo "Stand up Universitário", um solo que mistura situações vividas no cotidiano, a vida universitária e a música sertaneja.

O show é dirigido pelo também humorista e apresentador do SBT, Danilo Gentili, ex-CQC.

Rogério é um humorista bastante conhecido no país com participações no "Domingão do Faustão", da Rede Globo de Televisão e hoje é uma das atrações do programa "The Noite", de Gentili, com o personagem "Porchat Gordo".

No domingo, comediante promete uma apresentação diferenciada, com um estilo que usa muito o recurso da imitação, uma de suas especialidades.

“Uma honra trabalhar com humor, fazer as pessoas rirem e Rogério vem para somar ao festival. Ele é considerado um dos melhores humoristas da atualidade e ainda por cima, canta e faz imitações com perfeição”, garante Lucas Iglesias, um dos idealizadores do grupo Anormal.

A apresentação de Rogério Morgado será em sessão única, com início às 20 horas. Os ingressos podem ser adquiridos via WhatsApp pelo número (66) 9 8107-0955.