Igor Mariano foi assaltado e ficou sem o seu instrumento de trabalho. Evento reverterá renda para ele

Grandes nomes da música mato-grossense se reúnem em uma ação solidária nesta quarta (21), no Cine Teatro Cuiabá, às 20h.

O evento denominado "Unidos Pela Música", visa angariar fundos para a compra de um teclado para o pianista Igor Mariano que foi vítima de assalto.

Bandidos levaram o seu objeto de trabalho e outros instrumentos dele e do guitarrista Sidnei Duarte, com quem divide a casa.

“Eu usava o teclado para tocar e também para dar aulas, agora que levaram preciso contar com a ajuda dos amigos”, pontua o pianista.

Igor é músico há mais de 20 anos e há alguns descobriu que possui uma doença hereditária rara chamada Retinose Pigmentar, que causa a degeneração da retina.

Por esse motivo, ele vive a perda gradual de sua visão. Hoje não possui a visão periférica e 90% das músicas que toca são decoradas, já que tem dificuldade em ler partituras.

Solidarizada com a situação, a classe musical da Capital promove o grande espetáculo que conta com a presença de Ana Rafaela, Habel dy Anjos, João Reis, Lorena Ly e Joelson Conceição, Mesa pra 6 e Pescuma. Como mestres de cerimônia, os personagens Xô Dito e Penélope - do Pessoal do Ânima. Além de intervenção teatral do grupo Cena Onze na entrada do teatro e uma exposição de guitarras, promovida pela Fender Club.

“O evento vem como uma forma de ajudar o Igor, fazendo o que a gente sabe fazer”, conta Thyago Mourão, idealizador do evento e presidente da Associação Cultural Ápice.

A organização conta ainda que o movimento foi tão bacana que eles não conseguiram encaixar todos os artistas que se dispuseram a ajudar. “Não levou uma manhã pra conseguir reunir todos os envolvidos. O Flávio Ferreira, diretor da Associação Cultural Cena Onze, por exemplo, foi um dos primeiros a comprar a ideia e na mesma hora disponibilizou o Cine Teatro Cuiabá para a realização do evento”, complementa Thyago.

“Achei o gesto até mais importante que o resultado. É muito bacana saber que a gente pode contar com esse tanto de gente. Estou muito feliz com a iniciativa dos meus amigos. A violência está em todo lugar e pode acontecer com qualquer um, mas saber que a arte tem esse poder de transformação é o que faz a gente continuar em frente”, finaliza Igor Mariano.

Os ingressos para o espetáculo "Unidos Pela Música" serão vendidos ao valor de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), na bilheteria do Cine Teatro Cuiabá ou pelo site Ingressos MT. Comprando antecipado, o público também terá direito a meia-entrada. (Com Assessoria)