Banda Biquini Cavadão agita Cuiabá nesta 6ª e tocará grandes sucessos

A banda carioca Biquini Cavadão toca em Cuiabá nesta sexta (28). Para a Capital, eles trazem mais uma vez o show de sua turnê Me Leve Sem Destino. Evento será na casa de shows Musiva.

Em 2016, eles completaram 30 anos de uma carreira prolífica em hits e canções que já fazem parte do inconsciente coletivo dos brasileiros na faixa dos 30 a 45 anos, mas não só.

A partir da retomada da carreira, em 2001, quando lançaram o disco 80, de releituras de músicas de bandas brasileiras e contemporâneas deles, conseguiram uma renovação entre os fãs, dentre os quais conta-se hoje vários adolescentes entre os 16 e os 20 anos.

Não bastasse tudo isso, compuseram músicas hoje coladas nas memórias de pelo menos duas gerações (as dos anos 1980 e 1990), como Tédio, Timidez e Zé Ninguém.

O espetáculo de sexta é o mesmo apresentado em todas as Capitais do país e dezenas de outras cidades e é comemorativa exatamente às três décadas de atividade ininterrupta.

Formada pelo vocalista Bruno Gouveia, Carlos Coelho na guitarra, Miguel Flores no teclado e Álvaro Birita na bateria, a banda vai mostrar os muitos sucessos e algumas ótimas letras. Assim, não vai faltar Tédio, No Mundo da Lua, Vento Ventania, Impossível, Janaína e as mais atuais, como Quando Eu Te Encontrar, Dani, Quanto Tempo Demora Um Mês e as do último disco, Roda-Gigante, Livre, No Mesmo Lugar. Quem vai abrir o show é a banda MP Rock e o DJ Cleiton 7, DJ de flashbacks.

A Musiva vai abrir a partir das 22h; o show do Biquini Cavadão está previsto para começar 01h30.

Ingressos podem ser adquiridos em pontos de venda da Casa de Festas e Ingressos MT, assim como nos apoiadores do evento – Dom Manuel, Temaki San, Malcom Pub e Al Manzul. Pela internet é possível adquirir a entrada por meio do site da própria Musiva.

Os preços variam, para pista, setor mais afastado entre R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), caso ainda tenha do segundo lote. Bistrôs (para seis pessoas) podem ser adquiridos por R$ 800 e camarotes (para oito pessoas) custam R$ 1,6 mil. Há, ainda, Área Vip por R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira). Mais informações pelo telefone (65) 98136-2000.

Servidores públicos terão desconto especial nos ingressos individuais, mas é preciso comprovar inscrição por meio de carteirinha das instituições OAB-MT/ CAA-MT, CRO-MT e Sindesp-MT.