Categorias poesia, infantojuvenil, prosa e revelação disputam prêmio

Estão abertas até 14 de novembro as inscrições para o 2º Prêmio Mato Grosso de Literatura. O edital já está disponível no Diário Oficial e no site da secretaria de Cultura. O concurso vai premiar dez obras literárias no valor de R$ 30 mil cada, totalizando R$ 300 mil em investimentos.

Os trabalhos devem ser inéditos, escritos em língua portuguesa e podem concorrer nas categorias poesia (duas obras), prosa (quatro obras), infantojuvenil (duas obras) e revelação (duas obras).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, por meio de formulário eletrônico disponível no site Mapas até às 23h59 de 14 de novembro.

Cada obra poderá concorrer em uma única modalidade do prêmio e cada autor poderá inscrever apenas uma obra em uma categoria. Além disso, o proponente deve comprovar residência em Mato Grosso por, no mínimo, dois anos. Dúvidas devem ser enviadas para o e-mail premiomtdeliteratura@cultura.mt.gov.br.

Categorias

Por poesia entende-se expressão literária livre, construída por versos ou outra forma de organização de palavras, que expressem uma ideia ou sentimento. A prosa corresponde aos trabalhos de criação nos gêneros coletânea de contos, coletânea de crônicas, romance, novela, livro infantil ou texto teatral, que possam ser publicados na forma impressa de livro.

Na categoria infantojuvenil, novidade desta segunda edição, a obra deve ser voltada às crianças e jovens, sejam ilustradas ou não. Já o prêmio revelação vai para autores estreantes que nunca tiveram livros publicados na forma impressa, nos gêneros poesia, prosa ou infanto-juvenil.

As obras inscritas serão submetidas a duas comissões, de habilitação e avaliação técnica, sendo esta última composta por profissionais de reconhecido mérito e competência no meio literário. As obras literárias apresentadas deverão ser avaliadas por, no mínimo, três pareceristas.

Primeira edição

A primeira edição do prêmio, realizada no ano passado, contemplou nove obras, sendo cinco de autores do interior do Estado, atendendo ao princípio de descentralização das políticas públicas do governo. Entre os pareceristas que avaliaram as publicações estava Ricardo Ramos filho, escritor e neto e Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, uma das obras consideradas clássicas na literatura mundial. (Com Assessoria)