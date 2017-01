Caverna do Jabuti vai receber poço artesiano e deve beneficiar famílias

Assessoria A caverna do Jabuti, em 2014, foi declarada Monumento Natural do Estado

O deputado estadual Leonardo Albuquerque (PSD) anunciou a liberação de recursos para perfuração de um poço artesiano no Monumento Natural Caverna do Jabuti, no qual diversas obras estão sendo construídas para oferecer uma estrutura mínima para recepção dos turistas.

Entretanto, devido à situação geológica do solo, o lençol freático é muito profundo, dificultando o acesso à água potável. Este poço artesiano também beneficiará as famílias do Assentamento Roseli Nunes.

Conforme o prefeito Sidinei Custódio, é importante implementar ações para desenvolvimento das atividades turísticas no município, já que a Caverna do Jabuti é a maior do Estado, com 4 km de desenvolvimento, considerada um dos locais mais belos de Mato Grosso para turismo espeleológico.

Em 2014, a Caverna do Jabuti foi declarada Patrimônio Histórico e Artístico Estadual. O primeiro Monumento Natural do Estado está instalado em uma fazenda na Serra do Padre Inácio, em Curvelândia. O tombamento foi assinado pela secretaria estadual de Cultura (SEC). O monumento foi descoberto há aproximadamente 30 anos.

Quem visita o local se depara com salões da caverna, que receberam os nomes Salão da Taça, do Pão de Açúcar, da Cocada, Nossa Casa, Cortinado, das Colunas, Buracão, Vaca Seca, Templo da Expansão do Universo, Repolho e Altar do Sacrifício.

Segundo a bióloga e geógrafa, Fabiana Bezerra, o principal salão é do tamanho de um campo de futebol. Ela coordena a caverna e afirma que os saguões são enormes, inclusive até caberiam cinco mil pessoas. Vale a pena conhecer! (Com Assessoria)