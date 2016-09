Mais uma edição do CineMaterna já tem data marcada para acontecer. Neste mês de setembro, a sessão será realizada na próxima quarta (14), às 14h10, no Cinemark Goiabeiras Shopping. O filme escolhido pelas mamães, por meio de votação, foi a comédia romântica "Um namorado para minha mulher".

O longa conta a história de um homem cansado das reclamações da esposa, que resolve contratar um profissional para conquistá-la e tornar-se seu amante. No elenco: Ingrid Guimarães, Caco Ciocler, Domingos Montagner, Miá Mello, Paulo Vilhena, Marcos Veras, Letícia Colin, Marcelo Laham, Paulinho Serra.

CineMaterna

Com a meta de promover o resgate social das mães no pós-parto - um momento especial, mas de muita vulnerabilidade - um grupo de mães se uniu em 2008 e criou o CineMaterna. Desde então, a organização sem fins lucrativos promove sessões especiais de cinema para mães com bebês de até 18 meses.

O CineMaterna é pioneiro em sessões de cinema amigáveis para mães acompanhadas por seus bebês. Presente em 12 redes de cinema e sucesso em mais de 46 cidades de 17 Estados do país, o CineMaterna já levou mais de 310 mil pessoas, entre adultos e bebês às 4400 sessões que realizou.

A iniciativa é pensada para fortalecer o vínculo mãe e filho, proporcionando a elas uma oportunidade de retornar à vida cultural e criar uma nova rotina saudável, de lazer, integração e convívio social.

As salas são adaptadas, visando o conforto dos pequenos: ar condicionado com temperatura agradável, volume reduzido e ambiente levemente iluminado. Além disso, há estacionamento de carrinhos de bebês e trocadores estão disponíveis dentro das salas de cinema. (Com Assessoria)

__________________

Serviço :