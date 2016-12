Com luzes e caverna de gelo, Parque Tia Nair recebe decoração de Natal

Luiz Alves Parque Tia Nair recebe decoração especial para celebração do Natal em Cuiabá, tudo gratuito

As luzes, magia e o encanto do Natal já chegaram ao Parque Tia Nair, em Cuiabá. O local recebeu uma decoração toda especial para a comemoração natalina e a visitação já está aberta ao público. A entrada para o “Natal do Tia Nair” é gratuita.

Os visitantes poderão conferir uma estrutura que imita uma espécie de caverna de gelo, dividida em dois cenários: com o Papai e a Mamãe Noel ao lado de ursos polares, renas, árvores de Natal e muitos presentes; e pinguins músicos ao lado de um iglu e bonecos de neve.

Há ainda, nas laterais da caverna, bonecos gigantes infláveis de rena e urso e um trem carregado de presentes. Bancos com tema natalino também estão espalhados pelo espaço, onde os visitantes poderão fazer fotos ao lado dos ajudantes do Papai Noel e até com o "bom velhinho".

Luiz Alves Crianças conferem decoração e se encantam com magia do Natal instalada no Parque Tia Nair

De acordo com o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Alberto Machado, a decoração deste ano é mais modesta em relação ao ano passado, quando houve a inauguração do parque, mas manteve o espírito natalino de ludicidade e encanto. A expectativa é de que passem pelo local milhares de pessoas por dia.

“A decoração de Natal é mais simples, mas não deixamos passar em branco, porque sabemos que muitas crianças e famílias frequentam o local e sabemos que será uma oportunidade para fazer fotos, brincar e aproveitar esta época do ano, que é tão mágica”, ressaltou.

A visitação poderá ser feita até 7 de janeiro, das 5h até 23h, com exceção dos dias 24 e 31 deste mês. Além da decoração de Natal, a população também poderá aproveitar a academia coberta, parquinho infantil, tirolesa, os pedalinhos e a praça de alimentação, que fazem parte da estrutura do parque, localizado na avenida Érico Preza, no bairro Jardim Itália.

Acesso

Quem precisar se deslocar de ônibus desde o centro da cidade até o Parque Tia Nair, tem à disposição as linhas 402 (Itamarati-Centro), 412 (Planalto-Centro), a 309 (Residencial Picolli), e a 319 (Altos da Glória-Porto). Quem mora na região do CPA, pode utilizar a linha 330, que parte do terminal CPA I e passa pelo terminal do CPA III. Esta linha também passa em frente ao parque. (Com Assessoria)