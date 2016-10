Reprodução Companhia Teatro Experimental de Alta Floresta figura entre as 10 que representam Brasil no Micsul

A companhia mato-grossense Teatro Experimental de Alta Floresta figura entre os dez empreendedores das artes cênicas que representam o Brasil no Mercado das Indústrias Culturais do Sul (Micsul), em Bogotá, na Colômbia.

O evento é uma iniciativa de ministérios da Cultura de dez países da América do Sul.

Criado há 28 anos, o Teatro Experimental de Alta Floresta (a 774 km de Cuiabá), apresenta seu case de sucesso.

O ator, produtor da companhia e espaço cultural Elenor Ceccon Júnior foca sua apresentação no Festival de Teatro da Amazônia Mato-grossense. “Aproveitamos o Micsul para receber propostas de grupos que desejem participar de futuras edições do festival e divulgar nosso evento”, informa.

Para Elenor, usar o nome Amazônia foi um diferencial e um atrativo para os estrangeiros. “Em 2015, recebemos Eugenio Barba, célebre diretor italiano do Odin Teatret, da Dinamarca. Mas além de atrações para o festival compartilhamos experiências de processos criativos com artistas latino-americanos”, conta.

“Ir a um evento desse tipo, por meio de uma política do MinC, significa muito para fomentar a circulação de obras brasileiras nos outros países e deles aqui. Afinal, só se estabelecem parcerias frutíferas quando as duas partes ganham”, conclui. Elenor foi selecionado para o evento por meio de edital público do Ministério da Cultura (MinC) e cumpre uma de 27 reuniões que devem render intercâmbio com artistas e festivais dos países presentes ao grande encontro.

O Mercado de Indústrias Culturais do Sul foi criado com o intuito de promover intercâmbio de conhecimento, produtos e serviços culturais e criativos e é uma iniciativa dos Ministérios da Cultura de 10 países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Em 2018, o Brasil sediará a terceira edição do evento. A primeira edição foi realizada em maio de 2014, em Mar del Plata, na Argentina.

Em Bogotá, Colômbia, a delegação brasileira foi composta por 61 empreendedores de seis setores: artes cênicas, audiovisual, editorial, animação e games, música e design. Haverá também uma empreendedora da área de moda, que fará um desfile junto com profissionais de outros países.

Os 61 empreendedores foram selecionados por meio de edital lançado em parceria pelo Ministério da Cultura (MinC) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).