Cuiabá era estratégica quando Dom Pedro I declarou a Independência

Reprodução Tela reproduz dia da Independência do Brasil, declarada pelo príncipe-regente do País, Dom Pedro I, a 7 de setembro de 1822

Hoje é comemorado o Dia da Independência do Brasil, declarada pelo então príncipe-regente do País, Dom Pedro I, a 7 de setembro de 1822. Isso todo mundo ouviu falar em algum momento na escola ou, nos dias que correm, no Google. O que também está no Google e é pouco repetido nas escolas, mas quase ninguém comenta fora das academias, é o quanto Cuiabá foi parte ativa do processo que culminou na separação entre os reinos de Portugal e do Brasil.

Reprodução Primeiro capitão-general; Dom Antonio Rolim de Moura Tavares

Um processo que durou, em breve resumo e a grosso modo por aqui, pelo menos 74 anos, desde a instituição do primeiro capitão-general, Dom Antonio Rolim de Moura Tavares, conde de Azambuja e 2º vice Rei do Brasil, em 9 de maio de 1748. A história da Independência passa pela elevação da Vila de Cuiabá, em 17 de setembro de 1818, à categoria de cidade (por carta régia de D. João VI, pai de Dom Pedro I) e vai até a destituição do último governador da capitania de Mato Grosso, Francisco de Paula Magessi Tavares de Carvalho, em 28 de fevereiro de 1821, pouco mais de um ano antes do famoso (e idealizado e romantizado) grito às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo.

No entremeio, disputas contínuas entre Cuiabá e a capitania de Mato Grosso, tal e qual aconteciam entre o pai Portugal (Dom João VI) e o filho Brasil (Dom Pedro I). Mas as coisas se deram com muito mais especificidades e em um âmbito muito mais complexo, lembra o professor doutor aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Carlos Alberto Rosa.

Ele faz questão de deixar clara a impossibilidade de tentar eliminar as complexidades desse desenrolar, já que as interpretações do que costumamos chamar de processo histórico mudam com o tempo. “Seria como daqui a 200 ou 500 anos historiadores do futuro afirmarem que a atual situação que o país está vivendo hoje decorreu exclusivamente do Partido dos Trabalhadores ou unicamente das atividades de corrupção desse período de governo. É sempre muito mais complexo do que parece. Não podemos esquecer que a história é também historicamente produzida”, lembra.

Reprodução Disputas contínuas entre Cuiabá e a capitania de Mato Grosso, tal e qual, aconteciam entre o pai Portugal (Dom João VI) e o filho Brasil (Dom Pedro I)

Mas há auxílio para o entendimento de uma parte do que se dava entre a hoje capital e o atual estado de Mato Grosso, reprodução em menor grau das demandas do colonizador europeu e da colônia brasileira. “Portugal era um país muito pequeno com um império imenso. Isso foi conseguido porque desenvolveu duas coisas: uma aliança com a Inglaterra e uma capacidade muito grande de negociações. Isso levava a uma necessidade de concessões, trocas com os colonos, que no limite eram sempre reprimidos”, contextualiza o historiador.

Logo, havia acomodações, mas nunca satisfação plena por parte da população portuguesa e menos ainda da brasileira, nascida da junção não só de africanos e europeus, mas também das centenas de etnias que aqui viviam milhares de anos antes.

Repressão

A consolidação da chamada Independência sempre foi marcada, portanto, por instabilidades políticas e incluiu também a repressão da sedição cuiabana de 1834, chamada Rusga, momento em que os cuiabanos nativos tentavam ver-se definitivamente livres do que eles chamavam pejorativamente de “bicudos”, numa alusão a Manoel de Campos Bicudo, dos primeiros, senão o primeiro paulista a chegar a esta região.

“Geralmente se enfatiza a então capitania das Minas Gerais como o motor praticamente único desse processo. Isso não se sustenta”, explana o professor Rosa. “Só para se ter uma mínima idéia, o irmão mais velho do Joaquim José da Silva Xavier, que era sacerdote, viveu cerca de dez anos aqui com outro nome”, ensina.

Esse irmão mais velho de Tiradentes trabalhava como advogado, comprador e explorador de ouro. “Tinha relações com pessoas daqui, que aqui estavam ou que aqui tinham nascido. Pessoas letradas que pensavam e defendiam ideias e praticavam ações políticas, comerciais e tudo o mais, visando minimizar a dominação excessiva da coroa portuguesa”. Isso, já sabemos todos, desde 1789.

“Não houve uma inconfidência, foram várias inconfidências por todo o Brasil”, encerra o professor. Ou seja, há muito mais a ser descoberto sobre o real papel de Cuiabá e Mato Grosso nos desdobramentos históricos que proporcionaram e confirmaram a data hoje celebrada.