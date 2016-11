Cuiabá terá seletiva de modelos para o The Look of The Year 2016 nesta 3ª

O The Look of The Year 2016 elegerá 10 mulheres e 3 homens para a grande final em 6 de dezembro

A JOY Model Management, uma das principais agências de modelos do País, realiza nesta terça (22) em Cuiabá a seletiva de modelos do The Look of The Year 2016. Principal evento nacional voltado a revelar os novos talentos que representarão o Brasil nas passarelas, a seleção terá etapas nas principais capitais brasileiras. A grande final acontecerá em São Paulo, em 6 de dezembro.

Responsável pela gestão de carreiras de modelos como Laís Ribeiro, Raica Oliveira, Carol Francischini, Marina Nery, Mariana Dias, Talytha Pugliesi, Solange Wilvert, Dani Witt, Flavia Lucini e Liliane Ferrarezi, entre outras, a JOY Model coloca um qualificado time de olheiros em campo para encontrar talentos que farão parte de seu casting. Sob o comando dos empresários Liliana Gomes e Marcelo Fonseca, a agência é hoje uma das principais do mercado da moda e publicidade.

“Mato Grosso tem surpreendido. A vice-campeã do concurso de 2015, Gabrielly Ferreira é mato-grossense e foi selecionada para participar da final mundial do The Look of The Year em Milão”, conta Liliana.

A seleção tem coordenação nacional de Jocler Turmina, considerado o mais importante scouter brasileiro da atualidade. O The Look of The Year 2016 elegerá 10 mulheres e 3 homens para a grande final. Os vencedores assinarão contrato de um ano com a JOY Model Management e receberão todo o suporte para poderem manter-se em São Paulo durante o início da carreira. Materiais fotográficos e viagem internacional também fazem parte do prêmio.

Para participar, as meninas devem ter entre 16 e 26 anos, com altura mínima de 1.75m. Já os pré-requisitos para os meninos são, ao menos, 1.85m de altura e idade entre 16 e 28 anos. Para se inscrever, basta acessar: www.thelookoftheyear.com.br/ (Com Assessoria)