Edital prevê financiamento de 34 projetos culturais no Estado - saiba

Assessoria Leandro Carvalho ressalta que o Circula MT tem estimulado a cadeia produtiva de Mato Grosso

O edital do Circula MT é uma oportunidade para produtores e realizadores artísticos conseguirem fazer com que seus trabalhos cheguem às pessoas de todo o Estado. As inscrições podem ser feitas até 30 de setembro e são feitas obrigatoriamente via internet, no site uma seção do endereço oficial da pasta.

Este ano, serão contemplados 34 projetos, divididos em cinco modalidades. Essa divisão ficou estabelecida em 15 de música, seis de teatro, quatro de dança, três de circo e seis de artes visuais.

As regras detalhadas no edital envolvem que os projetos deverão apresentar ao menos um espetáculo/exposição em cada município, com um número mínimo de cidades para cada categoria. Os projetos de música e artes visuais, por exemplo, devem circular por no mínimo três municípios; os de teatro e dança, cinco e os de circo devem passar por seis cidades.

Na primeira edição do Circula MT, mais de 100 artistas mato-grossenses desenvolveram ao menos 300 ações culturais em 50 municípios, mostrando as mais diversas estéticas e linguagens artísticas.

De acordo com o secretário estadual de Cultura, Leandro Carvalho, o Circula MT tem estimulado a cadeia produtiva mato-grossense de maneira expressiva. Ele sabe que tornar possível a circulação de espetáculos em lugares de difícil acesso ou em comunidades em que é rara a oferta cultural é obrigatório enquanto política pública.

“O Circula MT revela a potencialidade da arte como instrumento transformador, além de provocar a formação de uma rede de mobilização de artistas e parceiros. Recebem melhor pontuação as propostas que estabeleçam parcerias para ampliar o número de municípios atendidos”, considera Leandro.

Em sua primeira edição, o edital Circula MT alcançou extremos de Mato Grosso, chegando também a aldeias, glebas e quilombos. Muitas vezes pela primeira vez. Foi o caso dos indígenas xavantes da aldeia Wedeã, onde foi apresentada uma peça de teatro, algo que eles nunca tinham visto.