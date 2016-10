Escola de Cuiabá promove encontro com escritores mato-grossenses veja

O Colégio Master promove neste sábado (8) uma espécie de celebração da literatura mato-grossense chamada Master Literário. Lá, será possível conversar com dez autores radicados na Grande Cuiabá, participar de palestras dadas por estes e visitar salas temáticas em homenagem a cada um desses escritores. Começa ao meio-dia.

Segundo o professor Carlos Roberto Benjoino da Silva, o Bidu, o objetivo é levar os alunos a tomarem gosto e hábito pela leitura por meio do contato com os escritores, além de apresentar aos jovens as obras, muitas vezes, inéditas para muitos deles.

O colégio também espera que algum dos meninos e meninas desenvolvam, quem sabe, vontade de criação literária ao saber, por exemplo, como funciona a rotina de um escritor. “Vivenciando o dia-a-dia, socializando suas ideias e aumentando a capacidade de expressão, interpretação e criatividade”.

Quem estará entre os nomes escolhidos para homenagens são os poetas Benedito Sant Anna da Silva Freire e Ivens Cuiabano Scaff. Também estarão presentes as poetas Marilza Ribeiro, Lucinda Persona, Marta Cocco e Luciene Carvalho, além do advogado Eduardo Mahon, Aclyse de Mattos e Lorenzo Falcão.

Além dos escritores, outras atrações farão parte do evento. Exemplo é o Cine Ribeirinho, uma espécie de mostra de cinema mato-grossense onde serão exibidas obras audiovisuais de curta e média metragens de realizadores locais.

Fusca Sebo é uma das atrações de evento que fomenta a leitura. haverá também o Cine Ribeirinho

Também haverá grafiteiros criando obras na hora, coral, bandas e uma palestra sobre Redação para o Enem com Priscila Germosgeschi e várias das editoras locais, como Entrelinhas, Tanta Tinta e Sustentável e os sebos Bazar do Livro e o Rua Antiga Fusca-Sebo.

A entrada no evento e nas atividades será gratuita, exceto a palestra, cujo ingresso deverá ser retirado na recepção da escola, mediante entrega de um pacote de fraldas geriátricas a ser doado para o projeto Master Solidário.

Quem cuidou da criação das salas foram os próprios alunos. Os espaços pretendem reproduzir a personalidade e as obras de cada um dos escribas. Para isso, os alunos se encontraram com os escritores para entrevistas.

“Através dessa interação, pretende-se motivar e induzir à leitura, pois para trabalhar determinada obra será preciso lê-la e interpretá-la exaustivamente, propiciando prazer e reconhecimento”, escreveu o professor Bidu.

O Colégio Master fica na Avenida Fernando Correa da Costa, 255, no bairro Areão, em Cuiabá.