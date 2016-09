Estado oferece oficinas e consultoria para elaboração de projetos culturais

Divulgação O artista plástico e crítico de arte José Serafim Bertoloto vai ministrar a oficina Curadoria de Artes

Uma programação feita de palestras, oficinas e rodadas de consultoria para criação e desenvolvimento de projetos de negócios criativos encerra hoje suas inscrições na plataforma Mapas, da secretaria estadual de Cultura.

As atividades têm previsão de acontecer entre os dias 13 e 17 de setembro, no Centro Sebrae de Sustentabilidade e no Palácio da Instrução.

O objetivo é dar ferramentas para melhorar análises estratégicas para criação e desenvolvimento de projetos de melhor qualidade que se apliquem qualquer modelo de empreendimento.

O nome do evento é 2ª Maratona de Negócios Criativos.

Nicolas Hassenstein, profissional de marketing e inovação, fará a palestra de abertura, com consultoria individualizada e a oficina em Inovação e Design Thinking, uma tendência que pode ser utilizada em vários negócios, inclusive os culturais.

Profissionais das artes em Cuiabá podem optar por duas oficinas voltadas à produção de projetos para o audiovisual ou para as artes visuais. Uma delas é a oficina Cinema é Inovação do produtor de cinema Johnny DiBartolo. Já o artista plástico e crítico de arte José Serafim Bertoloto idealiza a oficina Curadoria de Artes.

Ele utiliza o cenário do Salão Jovem Arte para envolver os alunos que, assim como em todas as outras oficinas, receberão certificado emitido pelo Mato Grosso Criativo, núcleo coordenado pela Superintendência de Desenvolvimento da Economia Criativa, da secretaria de estado de Cultura.

Ao Mato Grosso Criativo estão interligadas ainda as secretarias de Trabalho e Assistência Social, Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico, MTI e GAE. Nesta segunda edição da Maratona de Negócios Criativos haverá ainda agendamento de consultorias individuais aos participantes, que poderão discutir seus projetos pessoais com os profissionais que ministram as oficinas.

De acordo com o superintendente de Desenvolvimento da Economia Criativa da secretaria de Cultura, Rafael Albertoni Mazeto, dentro do eixo capacitação e formação, as maratonas serão realizadas até junho de 2017, pulando apenas o mês de janeiro. “Cada Maratona tratará de um assunto diferente ligado à Economia Criativa e ao empreendedorismo e inovação, aberta aos empreendedores do Mundo das Artes, Criações Funcionais e Negócios Digitais. Podem participar as pessoas que tem alguma ideia criativa de negócio com impacto econômico e/ou social e que acredite que a sua ideia possa mudar a realidade da comunidade, da cidade ou no universo que ela está inserida”, explica. (Com Assessoria)