Exposição Qual o Valor da Cultura? reúne vários artistas e debate setor

Divulgação Exposição busca "provocar" a população para que conheça melhor a cultura

A exposição “Qual o valor da cultura? Cultura tem valor” começa hoje (2), com sarau, no Museu Histórico de Mato Grosso e segue até o final do mês. A entrada é livre.

Coletiva, a exposição terá a participação de grupos e artistas como MT Criativo, Cia de Teatro Cena Onze, a figurinista do recém lançado “Rondon, o Desbravador”, Jane Klitzke, o grupo de dança de cururu e siriri Flor Ribeirinha, de São Gonçalo Beira-Rio, Fuzuê feira coletiva do Boa, Espaço Âmbar, Muxirum Itinerante, Coletivo Diamond, Dimond Crew, Arte e Cultura na Mandioca, Casa Silva Freire, Grand Bazar PAC, Bendito Santo Atelier e do Sebo Itinerante (aquele do fusca vermelho).

A mostra é integrante da 10ª Primavera dos Museus. O tema deste ano é Museus, Memórias e Economia Criativa e subvenciona-se perfeitamente ao conceito a ser apresentado logo mais.

Segundo a assessoria, o exposição pretende discutir o setor e fazer com que a população interaja com os fazeres e com a cadeia produtiva de arte e cultura, ideal sintetizado a partir de metade dos anos 2000, sob os conceitos de “economia da cultura” ou “economia criativa”.

População poderá saber como os artistas fizeram ou fazem para se manter. Além disso, a mostra desnuda o valor e o impacto econômico dos bens culturais na sociedade, gerando emprego e renda.