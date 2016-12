Festival Zé Bolo Flô leva artes cênicas para ruas e praças de 3 municípios

Rogério Santana Jefferson, do Grupo Tibanaré, explica que o festival cria um espaço reflexivo e não perde a festividade

Nesta semana, o teatro tomou conta das ruas e praças de Cuiabá, Várzea Grande e Barão de Melgaço, com espetáculos diversos sendo encenados em locais públicos das três cidades. São eventos integrantes do 3º Festival Zé Bolo Flô de Teatro de Rua, que segue até terça (6).

A iniciativa é parte do 2º Circuito de Festivais de Teatro, da secretaria de Estado de Cultura, numa realização do Grupo Tibanaré e correalização do Instituto Cultural Casarão das Arte. “Neste ano, o festival cria um espaço reflexivo e não perde a festividade artística. Entretanto, vai dialogar com o olhar do público e do artista para sua cidade”, observa o fundador do Tibanaré e idealizador do festival, Jefferson Jarcem.

“O teatro de rua é uma arte pública, suas ações atingem frontalmente na esfera social, não podemos esconder esta re-ação na peneira. Nós, artistas de rua, temos um importante papel de auxiliar na estruturação ideológica de uma comunidade”, avalia. “Não queremos perder a potencialidade do encontro entre a obra artística com o público. Queremos construir um espaço de provocações deste olhar do artista e da comunidade com sua cidade”.

Na tentativa de fortalecer a luta por um teatro com função social e crítica, nesta terceira edição o festival terá 20 apresentações de grupos e artistas especificamente de Mato Grosso, com pesquisas voltadas para rua, com o objetivo de estimular e construir uma continuidade deste processo com a comunidade.

As apresentações ocorrem na Praça Alencastro, Praça Cultural do Pedra 90 e do Jardim Vitória, Parque Tia Nair, Arena Pantanal, Terminal Urbano do CPA 1, Casa das Artes de Várzea Grande e na Praça Central de Barão de Melgaço.

A fanpage do facebook @grupotibanare é o espaço de informações do festival, com dados sobre os locais das apresentações. “Algumas pessoas nunca tiveram a oportunidade de conhecer a comunidade do Pedra 90 e Jardim Vitória, por exemplo, ou até mesmo ir ao terminal do CPA 1. Um dos objetivos do festival é integrar a comunidade local com os espectadores”, completa Jarcem.

O Circuito

Criado em 2015, o Circuito de Festivais de Teatro é uma rede que interliga profissionais das artes cênicas de várias regiões do Estado e promove a conexão com pesquisadores e artistas brasileiros e de outros países.

“Essa iniciativa faz questão de preservar e dar total liberdade aos grupos e aos festivais para que cada um mantenha a sua identidade. A criação do Circuito tem como objetivo o fortalecimento de uma rede para que recursos públicos sejam otimizados e os espetáculos possam circular por vários municípios e atingir um número maior de pessoas”, explica o secretário de Estado de Cultura, Leandro Carvalho.

A primeira edição, realizada no ano passado, envolveu quatro festivais: Velha Joana, em Primavera do Leste, Festival de Teatro de Campo Novo dos Parecis (Femute), Festival Zé Bolo Flô de Teatro de Rua, em Cuiabá, e o Festival de Teatro da Amazônia Mato-grossense, em Alta Floresta.

Este ano, o Circuito ampliou o número de festivais participantes e contou também com a Mostra Internacional de Teatro Infantil (Miti) e o Humor do Mato, somando assim seis eventos que movimentaram as artes cênicas em todo o Mato Grosso durante os meses de outubro a dezembro.