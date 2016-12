Grupo de teatro e alunos da rede pública se apresentam em Cinderella

Divulgação No espetáculo, parte da infância de Cinderella e do príncipe vai ser interpretada pelos atores mirins

Um projeto sem fins lucrativos, resultado da parceria entre a escola estadual Souza Bandeira, em Cuiabá, e a Companhia Teatro Imagem, tem preparado uma turma de alunos para apresentar o espetáculo “Cinderella – O musical”, na próxima segunda (12), no Teatro da UFMT, às 20h.

O objetivo da ação é oportunizar aproximar alunos e crianças do mundo das artes. Ao todo, 23 alunos participam das aulas de teatro, que são ofertadas gratuitamente na escola, após o horário da aula, três vezes por semana.

Os alunos contam com aula de dança, interpretação, produção de cenografia e confecção de figurinos, que fazem parte das atividades previstas no curso. De acordo com a responsável pelo projeto, a atriz e servidora pública, Jaqueline Roque, os estudantes participam de todo processo de montagem da apresentação. “A maioria nunca entrou em um teatro e, agora, com o projeto, além de conhecer mais sobre artes, terão a oportunidade de vivenciar na qualidade de atores, um espetáculo musical”, comenta.

Roque explica que além dos alunos, atores iniciantes e profissionais também participam do projeto. “Os atores com mais experiência fazem as personagens do elenco de base e os alunos, que têm entre 11 e 15 anos, fazem papeis de elenco de apoio”.

A estória do musical, baseada no clássico conto de fadas “Cinderella”, foi escolhida pelos próprios alunos. Nela, parte da infância de Cinderella e do príncipe é interpretada pelos atores mirins da escola. O espetáculo com duração de 1h20 tem música, coreografias e apresentação de balé. Mais de 60 pessoas estão envolvidas diretamente com a produção do musical.

Para produzir o espetáculo, que possui mais de 70 figurinos, cenários e adereços, o projeto contou com doações de materiais, assim como a ajuda de pais dos alunos e recursos da Companhia de Teatro Imagem.

Por não fazer parte de nenhum edital da captação de recursos e também não ser um projeto financiado pelo governo, os gastos com locação de teatro, compra de materiais e pagamento de atores será realizada pela bilheteria do teatro.

A Companhia Teatro e Imagem é de Cuiabá e paralelo aos espetáculos profissionais desenvolve ações sociais de formação com crianças e adolescentes.

Alunos

A aluna do sexto ano, Maria Eduarda Tomaz, 11 anos, vive a personagem de Cinderella na sua fase de infância. Ela conta que tem o sonho de ser atriz e busca no cinema sua referência. “É minha primeira participação no teatro, mas sempre tive essa vontade de ser atriz. Para mim a coisa mais difícil é gravar todas as coreografias e as falas, mas eu peguei o jeito. Eu foco como se estivesse no filme, então eu vou fazendo as coisas como se eu fosse a Cinderella”, relatou.

Já Fernando Bernini, 12 anos, do sétimo ano, interpreta um dos lordes do reino do mundo de Cinderella. Além da participação como ator, ele canta em uma das músicas do espetáculo. “Na minha outra escola eu tive um trabalho de canto e tive que cantar uma música em inglês. E foi aí que eu comecei a prestar mais atenção nas músicas, desde o pequeno detalhe que a gente tem que perceber eu já fui observando na música també”, contou.

Valores

O valor da entrada será de R$ 20. Os ingressos podem ser adquiridos na secretaria da escola estadual Souza Bandeira, durante horário comercial. A escola está localizada na Avenida Fernando Correa da Costa, ao lado da Igreja Nossa Senhora da Guia, na Capital. (Com Assessoria)