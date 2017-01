Inscrições para eleição do Conselho de Cultura começará na próxima 6ª

Os ativistas culturais, sempre na luta pela sobrevivência via fazer artístico, devem estar atentos para o início da temporada de abertura de editais para utilização de espaços e situações importantes, como a escolha do novo Conselho Estadual de Cultura de Mato Grosso, atividade que regulamenta etapas e processos de aplicações de lei de fomento, por exemplo. A inscrição para participar da elaboração do regimento eleitoral para escolha de membros já começou e vai a próxima sexta (20).

O acesso pode ser feito no site criado especificamente para isso pela secretaria estadual de Cultura (SEC), clique aqui. Para acessar os documentos, sugerir alterações e inserir conteúdo é obrigatória a realização de um cadastro.

Reprodução Grupo Tibanaré é um dos que sobrevivem graças aos recursos administrados pelo Conselho

Coisa rápida e que determinará direcionamento de recursos públicos específicos para a área cultural nos próximos quatro anos. São nada menos que 28 membros titulares e outros 28 suplentes. Em teoria, todos devem ser representantes do poder público, segmentos culturais e vindos dos seis territórios mato-grossenses.

Os membros determinarão como serão utilizados os recursos para a SEC desenvolver políticas públicas. Foram R$ ????. A escolha dos conselheiros, em tese, é feita por meio de eleição atendendo a critérios que contemplem as expressões culturais e a representação territorial. Os conselheiros eleitos terão mandato de 2017 a 2020, e devem representar os segmentos das artes cênicas, visuais, audiovisual, cultura tradicional e étnico-cultural, humanidades, música, patrimônio histórico e cultural, pontos de cultura bem como os seguintes territórios culturais: Teles Pires, Juruena, Paraguai-Guaporé, Cuiabá, Vermelho e Araguaia.

No pacote de regulamentações a cargo do conselho estão também cumprimento de diretrizes, objetivos e desenvolvimento da política estadual da cultura, além de sua implementação. Outra frente para oportunizar melhorias na condução da política cultural é a ocupação legal de espaços artísticos para apresentação.

O Teatro da UFMT abrirá o período de inscrição para participação no edital de solicitação de autorização de uso de suas instalações no período compreendido entre o dia 23 e 17 de dezembro deste ano. A data para o encerramento dessas inscrições é na sexta (20), mesma data da abertura para participação no Conselho Estadual de Cultura. Essas inscrições devem ser feitas na Seção de Recebimentos de Expedientes (Protocolo Geral) da Pró-Reitoria Administrativa da UFMT (Bloco Casarão).

Para isso é necessário requerer o protocolo eletrônico. Nele, haverá data e hora do requerimento. As solicitações devem conter, obrigatoriamente, o Formulário de Solicitação (anexado ao edital) e o Currículo/Portfólio do solicitante. São dois os espaços físicos do Teatro disponibilizados para utilização contratada mediante autorização: o foyer de entrada, de aproximadamente 250 m², plateia com capacidade para 497 lugares, palco, camarins e as áreas de instalações destinadas à cabine de comando, sanitários, bilheteria, estacionamento, coxias e outros, considerados como acessórios aos espaços; e o salão inferior (salão dos Ttchos), com aproximadamente 350 m², copa, banheiros e estacionamento.

Tudo isso mediante o estrito seguimento das regras do Regimento Interno do Teatro Universitário, disponível no endereço eletrônico www.ufmt.br/procev. As solicitações de uso passarão por análise da Supervisão do Teatro Universitário e Comissão instituída por portaria do Gabinete da Reitoria, de acordo com os critérios abaixo.

a) Interesse Institucional para promoção da Arte e Cultura; b) Solicitações acadêmicas artísticas/culturais das unidades da UFMT; c) Solicitações acadêmicas que não sejam artísticas/culturais das unidades da UFMT e que atendam aos critérios estabelecidos pelo edital. d) Solicitações por terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, cujo foco seja promoção da arte/cultura; e) Existência de bilheteria paga; e f) Horário de entrada no Protocolo Geral.