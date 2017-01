Inscrições para eleição do Conselho de Cultura começarão na próxima 6ª

Os ativistas culturais, sempre na luta pela sobrevivência via fazer artístico, devem estar atentos para o início da temporada de abertura de editais para utilização de espaços e situações importantes, como a escolha do novo Conselho Estadual de Cultura de Mato Grosso, atividade que regulamenta etapas e processos de aplicações de lei de fomento, por exemplo. A inscrição para participar da elaboração do regimento eleitoral para escolha de membros já começou e vai até a próxima sexta (20).

O acesso pode ser feito no site criado especificamente para isso pela secretaria estadual de Cultura (SEC), clique aqui. Para acessar os documentos, sugerir alterações e inserir conteúdo é obrigatória a realização de um cadastro.

Reprodução Grupo Tibanaré é um dos que sobrevivem graças aos recursos administrados pelo Conselho

Todo esse dinheiro chega às mãos dos artistas via editais abertos de tempos em tempos. O conselho é formado por nada menos que 28 membros titulares e outros 28 suplentes. Em teoria, todos devem ser representantes do poder público, segmentos culturais e vindos dos seis territórios mato-grossenses.

Os membros determinarão como serão utilizados os recursos para a SEC desenvolver políticas públicas. A escolha dos conselheiros, em tese, é feita por meio de eleição atendendo a critérios que contemplem as expressões culturais e a representação territorial.

Os conselheiros eleitos terão mandato de 2017 a 2020, e devem representar os segmentos das artes cênicas, visuais, audiovisual, cultura tradicional e étnico-cultural, humanidades, música, patrimônio histórico e cultural, pontos de cultura bem como os seguintes territórios culturais: Teles Pires, Juruena, Paraguai-Guaporé, Cuiabá, Vermelho e Araguaia.

No pacote de regulamentações a cargo do conselho estão também cumprimento de diretrizes, objetivos e desenvolvimento da política estadual da cultura, além de sua implementação. Outra frente para oportunizar melhorias na condução da política cultural é a ocupação legal de espaços artísticos para apresentação.

E há um acréscimo de R$ 10 milhões e 400 mil previsto para este ano, por meio da aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017, votada na quarta (11) -- apesar de este ainda estar à espera da redação final. Esse montante deve necessariamente ser alocado por meio de emendas parlamentares. "Estas emendas permitirão ainda mais que as ações da cultura cheguem aos municípios do interior de Mato Grosso", defende a SEC.

O orçamento total da SEC previsto para este ano (sem o acréscimo da LOA) é de R$ 51,75 milhões, dos quais R$ 21,72 milhões serão gastos com pessoal e encargos sociais, além de outros R$ 6,3 milhões em custeio administrativo. O valor é 22,05% maior que o montante total investido ano passado (de novo, sem o virtual acréscimo previsto na LOA), pois em 2016 foi executado um orçamento de R$ 42,4 milhões. No ano que se findou há quase duas semanas, foram gastos R$ 18,8 milhões em pessoal e encargos, R$ 4,5 milhões em custeio e ao fim e ao cabo, R$ 19 milhões foram gastos nas políticas culturais.

Oportunidade

O Teatro da UFMT abrirá o período de inscrição para participação no edital de solicitação de autorização de uso de suas instalações no período compreendido entre o dia 23 e 17 de dezembro deste ano. A data para o encerramento dessas inscrições é na sexta (20), mesma data da abertura para participação no Conselho Estadual de Cultura. Essas inscrições devem ser feitas na Seção de Recebimentos de Expedientes (Protocolo Geral) da Pró-Reitoria Administrativa da UFMT (Bloco Casarão).

Para isso é necessário requerer o protocolo eletrônico. Nele, haverá data e hora do requerimento. As solicitações devem conter, obrigatoriamente, o Formulário de Solicitação (anexado ao edital) e o Currículo/Portfólio do solicitante. São dois os espaços físicos do Teatro disponibilizados para utilização contratada mediante autorização: o foyer de entrada, de aproximadamente 250 m², plateia com capacidade para 497 lugares, palco, camarins e as áreas de instalações destinadas à cabine de comando, sanitários, bilheteria, estacionamento, coxias e outros, considerados como acessórios aos espaços; e o salão inferior (salão dos Ttchos), com aproximadamente 350 m², copa, banheiros e estacionamento.

Tudo isso mediante o estrito seguimento das regras do Regimento Interno do Teatro Universitário, disponível no endereço eletrônico www.ufmt.br/procev. As solicitações de uso passarão por análise da Supervisão do Teatro Universitário e Comissão instituída por portaria do Gabinete da Reitoria, de acordo com os critérios abaixo.

a) Interesse Institucional para promoção da Arte e Cultura; b) Solicitações acadêmicas artísticas/culturais das unidades da UFMT; c) Solicitações acadêmicas que não sejam artísticas/culturais das unidades da UFMT e que atendam aos critérios estabelecidos pelo edital. d) Solicitações por terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, cujo foco seja promoção da arte/cultura; e) Existência de bilheteria paga; e f) Horário de entrada no Protocolo Geral.