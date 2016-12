Teca durante lançamento do livro Je T’aime Paris, em Brasília. Nesta 2ª, dará autógrafos em Cuiabá

A jornalista Teca Machado lança em Cuiabá, nesta segunda (19), seu segundo livro Je T’aime Paris, na Casa Parque.

A noite de autógrafos será a continuação das celebrações em torno do volume - começadas em Brasília, onde ela reside atualmente (e onde foi oficialmente lançado segunda, dia 12).

Segundo a própria contou, o motivo da história nasceu de um sonho do pai dela.

Após ouvir as divagações do subconsciente dele e a sugestão do mesmo de que aquilo daria um livro, a escritora concordou e começou a trabalhar na ideia.

O primeiro volume impresso e lançado – assumidamente chick-lit e portanto, não um romance enquanto conceito literário, apesar de haver romance como envolvimento afetivo entre duas pessoas –, I Love New York, foi lançado há dois anos. Apesar da repetição do título, Je’Taime Paris não é continuação daquele primeiro trabalho, mas, diz Teca, um complemento.

“Não é preciso ler um para entender o outro, são livros com histórias independentes”. No entanto, ela explica que, mesmo (e talvez apesar de) com estrutura de soap opera, é melhor ler os dois volumes em ordem cronológica, porque ela cita personagens do primeiro nesse segundo texto. “Um deles é até importante no enredo. Também comento alguns fatos do livro passado, mas nada que estrague a leitura para quem ainda não se aventurou comigo por Nova York”, esclarece.

E a saga da personagem principal vai continuar, pois a jornalista já está escrevendo um terceiro volume dentro da mesma série. Desta vez, sua personagem se vê em outra grande cidade europeia, em Te Quiero Madrid.

Teca conta não ter medo da carga pejorativa em torno do gênero chick-lit que resolveu abraçar. “Tem amor sem ser muito meloso, tem alívio cômico, tem reviravoltas e tem ação”.

A Capital da França é cenário clichê, inclusive, de histórias de amor. Desde o romance clássico de Stendhal, O Vermelho e o Negro, até o filme Meia-Noite em Paris, de Woody Allen, sem esquecer o agora mais polêmico do que nunca O Último Tango em Paris ou, se se quiser adentrar cultura, digamos, mais pop, O Perfume, História de Um Assassino, último grande best-seller mundial de língua alemã, escrito por Patrick Süskind e adaptado há onze anos por Tom Tykwer.

Livro usa como plot central uma reviravolta ocorrida no sonho do pai de Teca, mas na visão da autora

Muito provavelmente, como não podia deixar de ser, as impressões causadas nesses escritores e cineastas também se fez ouvir na escritora, que foi conhecer Paris em 2014, quando a visitou e resolveu que seu segundo livro seria ambientado naquele cenário.

Entretanto, não é por vastas paisagens psicológicas, angústias existenciais ou questionamentos morais e sexuais, onde começam desejo e terminam amores ou qualquer grande pergunta sobre a condição humana. A inspiração dela é outra. E bem mais leve.

Sua primeira obra, I Love New York foi lançado em 2013 e já deixava clara a opção.

Este novo trabalho, a ser divulgado em Cuiabá, utiliza como plot central uma reviravolta ocorrida no sonho relatado pelo pai, mas construído a partir da visão da autora e a criação de seus personagens, nuances, situações e complicações.

Se seguir a linha do seu primeiro, vai estar carregado de referências à cultura pop, filmes, séries de tevê e os autores que os mais jovens reconhecem e gostam. Ela cita Nicholas Sparks o tempo todo.

Se em I Love New York a personagem principal era Alice, em Je’Taime Paris quem protagoniza as ações é Ana Helena. Filha de pai milionário, levava vida de sonho até este acabar preso por falcatruas para conseguir essa montanha de dinheiro. Imprensa em cima e boa parte dos bens congelados, é o momento escolhido para passar um tempo em Paris.

Como não há mais a fonte de renda à qual se habitou, vai morar em Arles. Aí, acontece o costumeiro em comédias românticas (televisivas e cinematográficas norte-americanas): uma vida até então calma muda completamente porque ela conhece um novo amor e obras de arte universalmente famosas. É obrigada a voltar a Paris porque homens interessados nessas obras, que obviamente valem muito dinheiro, passam a persegui-la.

A escritora também mantém um blog, Casos, Acasos e Livros. É casada, cuiabana de nascimento, mas se mudou pra Brasília em 2015.