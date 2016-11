Maior festival de carnes do Centro-Oeste acontece em Rondonópolis

Assessoria Meta do Braseiro é oferecer 2,5 toneladas de carne em cortes bovinos, suínos, ovinos, aves e peixes

Os preparativos para a realização do Festival Braseiro, que acontece no próximo sábado (19), estão a todo vapor em Rondonópolis (a 220 km de Cuiabá). O evento já é avaliado como o maior festival gastronômico da carne bovina do Centro-Oeste.

Para se ter ideia, o “show gastronômico” trabalha para oferecer 2,5 toneladas de carnes, entre cortes bovinos, suínos, ovinos, aves e peixes. Uma arena foi especialmente construída somente para abrigar o evento, com 25 stands.

Grandes chefs especializados em cortes nobres demonstrarão as mais diferentes técnicas de preparo e aproveitamento da carne. O Festival Braseiro trará como carros-chefe as técnicas da parrilla argentina, fogo de chão, churrasqueira tradicional e a defumação.

Outros destaques serão os preparos especiais de cortes nobres como Dry-aged, Brisket, Bife Ancho, Tomahawk, T-Bone Kobe, Flinston, Chuck Beef, Picanha, Costela suína Barbecue, Cordeiro na estaca, Leitão na estaca.

Para os adeptos da carne branca, o evento ainda trará o famoso varal de aves e pacu na brasa. O evento é no sistema open food. Isto é, após comprar o convite, o visitante poderá comer o que desejar.

Conforme explica um dos organizadores do evento, Marco Túlio, o Festival Braseiro é uma junção de ideais de um grupo de amigos que reúne a oportunidade de fomentar o consumo da carne mato-grossense e arrecadar fundos para a construção de uma padaria na Comunidade Terapêutica Divina Providência. A comunidade trabalha com o tratamento de dependentes químicos em Rondonópolis.

Assessoria Marco Túlio diz o Braseiro é ação de um grupo de amigos para fomentar o consumo da carne de MT e arrecadar fundos para construir padaria na Comunidade Terapêutica Divina Providência

Setenta por cento da renda será aplicada na construção da padaria. O restante será revertido para o fomento permanente do festival. A proposta é para que a segunda edição do “Festival Braseiro” seja realizada em Cuiabá, onde os mesmos 70% serão destinados ao atendimento de uma instituição da Capital.

“Nós queremos que esse apoio financeiro seja rotativo e que, a cada ano, uma nova instituição seja beneficiada pelo Festival Braseiro”, ressalta.

Evento

Para receber o número recorde do Centro Oeste, a grande “Arena Festival Braseiro” foi construída na saída de Rondonópolis para Campo Grande, BR-163, KM 02, após o Posto Trevão.

O Braseiro também promete surpreender pela “pegada” cultural, com ênfase em bandas de rock, jazz e blues. Durante todo o dia, os participantes poderão degustar os melhores preparos ao som do pop rock de “Red River”; blues e rock clássico com “Velhos Jovens”; jazz com “The Free Blues Band”, e os “Caipira Country”.

Os ingressos estão sendo comercializados ao valor de R$ 200 para homens; R$ 150 para mulheres e R$ 80 para crianças de 10 a 13 anos, com entrada franca para os menores entre 0 e 10 anos. (Com Assessoria)