Mato-grossense de 14 anos é a 1ª aprovada na 2º edição The Voice Kids

A mato-grossense Franciele Fernanda, de 14 anos, foi a primeira participante a ser aprovada na primeira fase do reality “The Voice Kids”. Aprovada pelos jurados Carlinhos Brown e Ivete Sangalo, a adolescente acabou escolhendo fazer parte do time da cantora baiana. A segunda temporada do programa estreou nesse domingo (8).

Franciele contou no programa que é natural de Araputanga, cidade a 371 km de Cuiabá, mas que atualmente mora no Vidigal, no Rio de Janeiro com a mãe. Ela encantou o músico Carlinhos Brown - que virou a cadeira com menos de 10 segundos de apresentação - interpretando a música “Maria, Maria”, famosa na voz da cantora Elis Regina.

A mãe da jovem revelou que Franciele começou a cantar por volta dos 4 anos. Ela e a mãe relataram também que deixaram Mato Grosso para tentar correr atrás de oportunidades no mundo da música. O pai da cantora mirim, segundo ela mesma, continua morando em Araputanga.

Ela disse que escolheu a música para homenagear a mãe e todas as mulheres. Apesar de não ter virado a cadeira, a dupla Victor e Léo, também jurada do programa, elogiou Franciele pela carisma e pelo sorriso.