Mesmo com crise em 2016, mais de 30 atividades valorizaram a cultura

divulgação Atividades na área da Cultura ocorreram ao longo de todo o ano em Barra do Garças, incluindo apoio a descoberta de novos talentos, vitrine cultural e curso de edição e produção de cinema com a UFMT

Embora a crise financeira tenha prejudicado os investimentos em vários setores, a cultura conseguiu atingir seus objetivos em Barra do Garças em 2016. Balanço realizado pela secretaria de Cultura local mostrou que as parcerias colaboraram para o sucesso do cronograma lançado no início do ano e finalizado em dezembro.

De acordo com a pasta, 30 atividades culturais abriram espaço para os artistas de Barra do Garças, incluindo artesãos, músicos e comunidade. As manifestações, na avaliação da secretária Elvira Leite, superaram expectativas. “Foi um ano em que, apesar das dificuldades, conseguimos junto com o prefeito Bato Farias, vereadores e equipe, implementar diversas ações, mantendo viva nossa cultura”, destacou.

Ações

As primeiras ações, conforme a secretária, foram nos meses de fevereiro e março, com a realização do carnaval de rua, matinês, premiação para fantasias e o arrasta folia com a banda "Prato da Casa". Semana Santa no Araguaia, ato religioso semelhante ao fogaréu da Cidade de Goiás (GO) e posse da nova diretoria e apresentação da Orquestra dos Violeiros no Dia Internacional da Mulher.

O cronograma seguiu em abril e maio com o apoio cultural ao aniversário do bairro São José, um dos mais tradicionais de Barra do Garças; apoio a exposição do artista plástico Wander Melo na sede da secretaria de Cultura; realização da Feira de Orquídeas, Cactos e Bonsai; apoio aos eventos de "stand up"; busca de vagas para cursos de artesanato mineral e participação da Conferência Municipal da Cidade.

No mês de junho, a secretaria de Cultura participou da posse do Conselho Municipal de Cultura; envolvimento na comemoração do Dia do Meio Ambiente; apoio as apresentações de peças teatrais e feiras de livros; sarau na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); nova exposição de orquídeas e organização da Semana da Pátria e desfile cívico em comemoração ao aniversário da Cidade, em setembro.

Além do apoio e participação nos eventos, a pasta de cultura firmou parcerias com a UFMT para a apresentação da Orquestra Sinfônica no Porto Baé, apresentações da banda Ofélia Dondo, e apoio a descoberta de novos talentos, vitrine cultural e curso de edição e produção de cinema com a UFMT. "Essas ações mostram que a cultura também recebe uma atenção especial em Barra do Garças, pois, trata-se de uma área que, até pouco tempo, não recebia nenhum tipo de incentivo e, sequer, existia uma pasta específica para cuidar dos interesses dos artistas", disse o prefeito Beto. (Com Assessoria).