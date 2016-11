Mosteiro Bar promove Rock Solidário em prol do Asilo Bom Jesus de Cuiabá

Assessoria Entrada são 3 quilos de alimentos não perecíveis para o Abrigo Bom Jesus de Cuiabá

Nesta quinta (1º), o Mosteiro Bar vai ser ponto de convergência de rock e solidariedade. Num show reunindo as bandas Urubu Cão, Barbedo Blues e Rock Band, Contra Ataque e Rock n’ Old, toda a bilheteria – cuja entrada são três quilos de alimentos não-perecíveis – será revertida em prol do Abrigo Bom Jesus de Cuiabá.

O evento é promoção da República Eventos & Produções em parceria com o próprio Mosteiro Bar e Cultura. É a primeira edição, mas o objetivo é começar em 2016 e repetí-lo todos os anos daqui em diante.

“Estávamos pensando, eu e a Arethuza, numa maneira de ajudar especificamente o Abrigo Bom Jesus, porque a gente imagina as dificuldades pra manter um espaço que é primordial pras pessoas de mais idade, por isso resolvemos fazer a festa”, conta Everton Lobão Biondo, que divide a produção com a esposa.

Para ele, também é uma maneira de agradecer tudo que conseguiu o ano inteiro. “Somos privilegiados porque, bem ou mal, conseguimos pagar as contas, temos o que comer, onde morar, temos saúde. Isso faz bem pra nós mesmos”, lembra.

As bandas tem estilos variados, o Urubu Cão por exemplo, como o nome entrega, faz covers de Raul Seixas, a Barbedos Blues e Rock Band toca músicas de diversas bandas, assim como a Contra Ataque e a Rock n Old, focadas nos clássicos internacionais do gênero. Todas tocarão sem cachê, pra ajudar nas contribuições.

Como será realizado numa quinta e na sexta todos tem que ir trabalhar, a celebração da solidariedade em barulho rock começa às 18h e pretende terminar 01h30. “A dica é chegar cedo pra curtir bastante a noite”, encerra Lobão.

Serviço

O quê: Rock Solidário

Onde: Mosteiro Bar e Cultura

Quando: 01 de dezembro 2016

Hora: A partir das 18h

Entrada: 3kg de alimentos não-perecíveis