MT Escola de Teatro oferece cursos de atuação, cenografia e figurino

Divulgação SP Escola de Teatro, que criou e gerencia a maior escola de teatro da América Latina, é parceira

Apostando no poder transformador da arte e nas potencialidades da cultura como fonte de emprego, renda e desenvolvimento, o governo, por meio da secretaria de Estado de Cultura abre a MT Escola de Teatro, um centro inovador na formação profissional das artes cênicas. A solenidade acontece nesta segunda (14) no Cine Teatro Cuiabá. Além do governador Pedro Taques e do secretário Leandro Carvalho, participará da cerimônia o ministro das Relações Exteriores, José Serra.

Os cursos gratuitos terão foco na formação técnica e profissional e serão certificados. O secretário de Estado de Cultura, Leandro Carvalho, ressalta a urgente necessidade de formação técnica tanto para atores e diretores, como para produtores, cenógrafos, iluminadores, sonoplastas e outras áreas de atuação que podem absorvidas por outros segmentos culturais como o audiovisual, e pela indústria do Turismo.

"A MT Escola de Teatro terá o grande desafio de formar profissionais para um mercado cada vez mais exigente e promover as transformações estruturantes que integram a política pública proposta por este Governo".

O aumento da produção teatral e criação de espaços de exibição nos últimos anos aumentaram a demanda por capacitação de profissionais neste segmento. A pasta tem realizado ações em favor do fomento das artes cênicas em Mato Grosso, como com incentivo de circulação de artistas do teatro, circo e dança pelo território mato-grossense, através do programa Circula MT, além da consolidação da conexão de festivais de teatro realizados em várias cidades do Estado, materializada pelo Circuito de Festivais de Teatro de Mato Grosso, que em 2016 celebra sua segunda edição.

A criação da Escola de Teatro como parte integrante das ações do Cine Teatro foi incluída pela SEC no último edital de gestão compartilhada do espaço. A proposta vencedora uniu a tradição do Cena Onze, uma das mais antigas e respeitadas companhias teatrais de Mato Grosso, com a SP Escola de Teatro, que criou e gerencia a maior escola de teatro da América Latina. O diretor da escola, Ivam Cabral e o diretor executivo, Marcio Aquiles também participam da solenidade de abertura da MT Escola de Teatro.

Cursos

Divulgação Alunos vão ter acesso a cursos de atuação, cenografia, figurino, direção, dramaturgia e iluminação

Os alunos mato-grossenses terão acesso gratuito a cursos de atuação, cenografia, figurino, direção, dramaturgia, iluminação, sonoplastia e produção cultural na escola sediada no Cine Teatro.

Além dos cursos de longa duração (dois anos) a escola oferecerá cursos de média e curta duração com alguns dos principais nomes do teatro mato-grossense e Nacional.

Já estão confirmados como professores, Justino Astrevo, Luiz Marchetti, Sandro Lucose, Luiz Carlos Ribeiro, Ivan Belém, André de Lucca, Maurício Ricardo e Juliana Capilé.

Com atuação reconhecida no cenário brasileiro, integram o quadro de professores, os formadores da SP Escola de Teatro. O multifuncional, criador do grupo teatral Parlapatões, Hugo Possolo, de carreira reconhecida nas Artes Circenses, Filipe Brancalião e Cássio Diniz Santiago, respondem pelo curso de Atuação.

Grande nome da área, J.C. Serroni, atua ao lado de Telumi Hellen e Adriana Vaz. “O programa de aprendizado foca na formação do teatro em várias categorias. Neste caso, é voltado a futuros profissionais da cenografia e figurino. O programa é um experimento onde o professor que ensina, aprende”, diz.

Marici Salomão, coordenadora do curso de Dramaturgia, completa: “os aprendizes vão adquirir um conjunto de conhecimentos práticos e aplicáveis para que possam exercer o ofício e poética que é aquilo que nós inventamos para nossas carreiras e nossas trajetórias. Ao lado dela atuam Alessandro Toller e o crítico teatral da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), Marcio Aquiles.

Rodolfo García Vázquez fundador da Cia de Teatro Os Satyros, a fundadora do Núcleo Cênico Arion, Bernadeth Alves e o membro fundador do Grupo Caixa Preta de Teatro, Fabiano Muniz lecionam curso de Direção. No campo da capacitação técnica, o quadro de professores conta ainda com Guilherme Bonfanti – de atuação destacada nas bienais de São Paulo – e Francisco Turbiani no curso de Iluminação; Na Sonoplastia, figuram Raul Teixeira – que já trabalhou com renomados diretores e atores de teatro, como Fernanda Montenegro, Paulo Autran e Marco Nanini - e Martin Eikemeier, diretor musical e compositor da Companhia do Latão.

Alunos mato-grossenses de diversos segmentos também terão a oportunidade de se capacitar no curso de Daniela Machado Cardoso, que atualmente, exerce a função de produtora geral da Companhia Teatral Os Satyros. As atividades do curso são voltadas à elaboração, viabilização, gestão e captação de recursos para projetos culturais nas seguintes categorias: Cinema, Teatro, Artes Visuais e Literatura.

O diretor da Associação Cultural Cena Onze, Flávio Ferreira, destaca a revolução de uma empreitada como esta. "Não só Mato Grosso, mas todo o Centro-Oeste, sempre foi isolado de formação em artes cênicas. Para estudar teatro temos que sair daqui, agora não será mais necessário", comenta.

Para o lançamento da MT Escola de Teatro, estarão presentes o ator, dramaturgo e diretor da SP Escola de Teatro, Ivam Cabral, e o coordenador de projetos internacionais da SP Escola de Teatro, Marcio Aquiles.

Ao total, serão disponibilizadas 50 vagas para os cursos de formação e os interessados poderão se inscrever gratuitamente no processo seletivo até 24 de novembro. A ficha de inscrição e edital serão disponibilizados no site da secretaria de Cultura (SEC).