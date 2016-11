Natal Cultural da AL faz homenagem ao centenário do samba e Noel Rosa

Divulgação Sambista Noel Rosa será homenageado com exposição e show promovidos pela Assembleia

A Assembleia promove nos dias 13, 14 e 15 de dezembro o “Natal Cultural”, com a feira natalina de artesanato e gastronomia, o encontro de corais e uma homenagem ao centenário do samba, com uma exposição e shows no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros. O acesso à feira e às apresentações culturais é gratuito e aberto a toda população.

As comemorações de Natal já são tradicionais na ALMT e este ano o setor de ações culturais, ligado ao Instituto Memória do Poder Legislativo, uniu a Noite Cultural e o Natal das Luzes em um único evento. Assim, além da decoração natalina e da feira de produtos artesanais e gastronômicos, haverá também apresentação de corais, show de rock, exposição sobre a vida de Noel Rosa e uma noite de samba, em comemoração ao centenário do mais brasileiro dos ritmos, comemorado este ano.

Para a feira de artesanato da ALMT, servidores e artesãos convidados que se inscreveram vão poder expor e comercializar seus produtos. Serão 13 barracas com peças de decoração, trabalhos em tecidos, telas, e artigos natalinos.

No setor de gastronomia, mais 18 expositores irão oferecer desde a tradicional Maria Izabel e farofa de banana, à hambúrguer caseiro, churrasco grego, pizza, caldos e doces, como bolo de pote, tortas, panetones, entre outros. Já as bebidas serão comercializadas pelo projeto social Anália Franco.

Em todos os dias, juntamente com a feira, corais do estado irão apresentar músicas natalinas em um espaço especial montado no estacionamento da Assembleia. Serão sete corais de vozes, bandas e artistas regionais. A regente Sônia Mazzeto é responsável pela apresentação de quatro grupos de vozes, o Coral Mato Grosso, que possui 25 anos de tradição, o coral infantil da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com crianças de sete a 11 anos, pelo grupo Fino do mato e pelo Grupo Vozes.

“Eventos como este possibilitam que os corais mais novos possam se mostrar seus trabalhos e ainda levar música de qualidade para a população”, afirma Sônia Mazzeto.

A gestora de ações culturais da ALMT, Rosana Müller, explica que a comemoração do Natal já é uma tradição na Assembleia Legislativa, sempre com o intuito de despertar nas pessoas o espírito natalino de união, fraternidade e prosperidade. “Além disso, também disponibilizamos opções culturais de qualidade à população e aos servidores e fomentamos a economia de artesãos e artistas locais”.

Centenário do Samba - O tema escolhido para o Natal Cultural é decorrente das comemorações em torno do principal estilo musical do país. O samba completa cem anos em 2016 e o compositor Noel Rosa, um dos principais nomes do ritmo, será homenageado.

Na terça (14,) haverá a abertura da exposição “Noel Rosa, sambista, cantor, compositor, bandonista e violinista brasileiro”, no saguão do Teatro Zulmira Canavarros, com a cantora Carolina Fritzen e banda, com o show "Canta Noel".

No dia seguinte, 15, os corais dos servidores da ALMT, do Tribunal de Contas e de Mato Grosso também fazem uma homenagem ao centernário do samba. Em seguida, o Núcleo de Chora da Polícia Militar e depois o grupo O Samba, a Bossa e as Novas também farão apresentações relacionadas ao tema. (Com Assessoria)