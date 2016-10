Orquestra da UFMT apresenta hoje concerto gratuito com temas de filme

Luzo Reis Maestro Fabrício Carvalho durante apresentação com a orquestra da UFMT

A Orquestra Sinfônica da UFMT apresenta o espetáculo Trilhas de Cinema hoje (11), véspera de feriado, às 19h30, no câmpus de Cuiabá. O acesso é livre e a regência é do maestro Fabrício Carvalho.

O atrativo é que a apresentação será a céu aberto, com palco montado em frente ao ginásio de esportes. Esse mesmo espetáculo já foi encenado no teatro da UFMT e teve público recorde, em fins de julho, obrigando os músicos a uma sessão extra devido à procura.

Desta vez, haverá participação de outros artistas, como o grupo de teatro Tibanaré, os cantores Ones Miguel e Thayani Rodrigues.

Trilhas de Cinema excursionou pelos câmpus de Rondonópolis e do Araguaia, em Barra do Garças. Nos dois municípios, reuniu mais de oito mil espectadores. Em Cuiabá, esse mesmo concerto foi apresentado em três sessões no teatro da UFMT. Em versão mais enxuta, foi parte da abertura da campanha Outubro Rosa, do MT Mamma, na igreja Nossa Senhora Auxiliadora.

“O espetáculo ganhou adesão do público, que se emocionou com o repertório da sétima arte. Ampliar essa experiência é essencial para o diálogo da universidade com a comunidade externa”, defende o maestro Fabrício Carvalho, e acrescenta que a escolha da data e horário, véspera de feriado, possibilita que famílias inteiras possam participar, inclusive trazendo suas crianças.

A OSUFMT conduzirá a plateia pelo universo do cinema, por meio de um repertório de canções de filmes clássicos e sucessos atuais. Além da música, executada pelos instrumentistas da sinfônica, o espetáculo traz o audiovisual e as artes cênicas para o teatro. “A Orquestra executa as peças musicais aliadas à projeção de trechos de filmes relacionados e com a intervenção cênica do grupo Tibanaré, numa junção de artes, propiciando experiências mais densas”, destaca o maestro.

. Cena famosa do filme ET - O Extraterrestre, cuja trilha está na lista da orquestra

Compositores reconhecidos na atualidade farão parte do set list, como John Williams, veterano com mais de 40 indicações ao Oscar, vencendo em cinco ocasiões. Dele, clássicos do cancioneiro popular mundial, como os temas de Jurassic Park, Indiana Jones; E.T. – Extraterrestre; e A Lista de Schindler, com solo do spalla da OSUFMT, o violinista Yllen Almeida.

Do compositor Howard Shore, a canção tema de O Senhor dos Anéis, realçando a interpretação da sinfônica. Também vão tocar o conhecidíssimo tema de O Poderoso Chefão, do compositor Nino Rota. Entre as mais recentes, Piratas do Caribe, assinada por Klaws Badelt, com solo de Yllen Almeida. Ele também terá a responsabilidade de tocar o tema de Cinema Paradiso, do imortal Ennio Morricone, 89, e finalmente reconhecido pela Academia de Ciências e Artes dos Estados Unidos somente este ano, ao levar um prêmio pela trilha sonora de Os Oito Odiados, de Quentin Tarantino.

Com mais de 450 trilhas sonoras de filmes, o compositor italiano é dos maiores de seu tempo. Recebeu seis indicações ao Oscar ao longo da carreira, uma delas pela trilha de A Missão, também presente no espetáculo.

Já entrando na seara mais popular do cancioneiro da sétima arte, haverá My Heart Will Go On, de Titanic. Do mesmo compositor, James Horner, a OSUFMT vai tocar a canção de Coração Valente e Lendas da Paixão. Também será possível ouvir o tema de E o Vento Levou, I Don´t Wanna Miss a Thing, de Armagedon, Can you Feel The Love Tonight, de Elton John e Tim Rice, presente em O Rei Leão, entre outras. Tudo termina com Also Sprach Zarathustra, de Richard Strauss, presente no classicaço de Stanley Kubric, 2001- Uma Odisséia no Espaço.

Segundo o maestro, o espetáculo é uma experiência completa das artes. (Com Assessoria)