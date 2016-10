Peça espírita Encontros Impossíveis nos palcos do Cine Teatro Cuiabá

Reprodução Diferencial de Encontros Impossíveis, além da forma e conteúdo, são cenografia e uso de tecnologia

Com o ator principal do filme Nosso Lar, será apresentada em Cuiabá a peça teatral Encontro Impossíveis, nos dias 05 e 06 de novembro, no Cine Teatro, em duas sessões, às 17h e 20h. O texto mostra Adão (Renato Prieto), jornalista de meia idade no fim da carreira que começa, abrupta e inesperadamente, a receber visitas não muito convencionais, gente que ele sequer convidou, dentro de seu apartamento.

São pessoas que, no entendimento comum e do próprio Adão, já não estão mais entre nós, como Frank Sinatra, Martin Luther King, Freud, Carmen Miranda, Marilyn Monroe, Judy Garland, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e o maior médium que o Brasil já conheceu, Chico Xavier. Ele sempre sonhou entrevistar essas personalidades, mas nunca imaginou ser possível depois da partida delas.

A maneira como essas personalidades serão retratadas no palco é o grande destaque, pois tudo será feito por meio de projetores de última geração, películas especiais e design da Emotion Graphic.

Segundo a diretora de marketing do Cine Teatro Cuiabá, Silvana Córdova, a atual gestão do mais tradicional e antigo centro cultural da cidade busca ser mais democrática. Esse é o motivo de receber peças reconhecidas nacionalmente, com participação de atores reconhecidos e abrir as portas para o circuito de espaços culturais do país. “Trazer peças nunca antes apresentadas nos agrada muito, pois sabemos que estamos dando oportunidade para produtores de todo o Brasil”, defende.

De temática assumida e claramente espírita, Encontros Impossíveis, defendem os autores da peça, é, na percepção da filosofia de vida, uma representação desta em si mesma, mas o diferencial, além da forma e conteúdo, são a cenografia e a utilização de tecnologia contemporânea. Dirigido por Gustavo Gelmini e escrita por Rodrigo Fonseca, a ideia é apresentar o universo temático do espiritualismo de forma impactante e ao mesmo tempo humorística.

ESPIRITISMO – A doutrina espírita tem seu marco a partir da publicação d’O Livro dos Espíritos, em 1857, de autoria do filósofo e pedagogo francês Hippolyte Léon Denizard Rivail, o Allan Kardec. Entretanto, suas raízes advém mesmo dos Estados Unidos, quando, em 1848, aconteceu o célebre fenômeno de Hydesville, no Condado de Wayne, Nova York.

Nesse ano, três irmãs de uma mesma família – protestante de orientação metodista – começou a centralizar uma série de fenômenos tidos como sobrenaturais. Apesar de muitos cientistas terem explicações outras para os chamados “fenômenos espiritualistas”, certo é que, por meio das orientações do suposto espírito aprisionado na casa tida como mal-assombrada em Hydesville, as irmãs Fox – Margareth, Catherine e Lia conseguiram resolver um caso de homicídio ocorrido um ano antes na tal casa.

Por meio do que elas consideravam encontros orientados com o espírito do morto, encontraram todas as evidências do que se revelou um latrocínio: autor (que depois confessou), objetos do assassinado, arma do crime e até mesmo o corpo, só encontrado décadas depois, preso dentro de uma das paredes.

Após estudar esses fenômenos ocorridos nos Estados Unidos e outros semelhantes foi que o filósofo, pedagogo e educador Rivail garantiu receber orientação, via perguntas e respostas, para escrever O Livro dos Espíritos. “O espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado porque, se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto; se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará”, escreveu em A Gênese.

Atualmente, o Cine Teatro Cuiabá é administrado por contrato de gestão assinado entre a secretaria de Estado de Cultura e a Associação Cultural Cena Onze.

Os ingressos para Encontros Impossíveis já estão disponíveis na bilheteria do Cine Teatro Cuiabá e nas lojas Mundo Verde, em Cuiabá, por preços de R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira).