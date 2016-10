Projeto “Canções de Poesia” no Sesc apresenta a nova World Music de MT

Divulgação Projeto foi criado em 2015 por Rogê. Plateia vai aprender primeiros passos da composição musical

Rogê Além e seu parceiro, o gaitista Robson Resner, se apresentarão neste sábado (22) e domingo (23), às 20h, no Ciclo Arsenal de Música, em Cuiabá. Rogê Além e a Irmandade vão debater o processo criativo de composição musical durante o show “Canções de Poesia”, que apresentara World Music produzida em Mato Grosso, além de transmitir mensagens de esperança, doação e revalorização dos sentimentos.

O projeto foi criado em 2015 por Rogê Além e a plateia será convocada a aprender os primeiros passos da composição musical e também receberá um cartão assinado pelo artista visual André Goyareb.

O conteúdo dos “Diálogos” será transmitido no decorrer do show, a medida que o repertório for apresentado ao público, quando este poderá interagir com o compositor e os músicos. Também participarão do show o guitarrista, Danilo Bareiro, o baixista, Cesar Isidoro e o baterista, Alex Teixeira.

“O processo de criação é livre, a música é muito mais intuitiva do que racional. São elementos que pretendemos transmitir aos que vierem nos prestigiar. Mostrara nossa leitura da mistura do Folk, Rock, Jazz, Blues e a MPB. Tudo isso somado ao sentimentalismo orgânico e a nova identidade mato-grossense - formada também pelos que vieram de fora, e tornaram este um dos Estados mais multiculturais do Brasil”, explica Rogê.

Origem

Natural de Salto do Lontra, no Paraná, Roger morou por seis anos em Nova Mutum e há oito anos vive na Capital. A sua história é similar a de muitos “novos mato-grossenses”, que são hoje mais da metade da população do Estado. É esse mix de vivencias e elementos culturais que o artista pretende também relevar durante o show.

Apaixonado pela Harmônica ou realejo, mais conhecida como a gaita de boca, Robson é um instrumentista versátil que vai do Blues até o Samba. Ele é oprincipal parceiro de composição de Rogê.

Em 2008, Robson e Rogê fundaram a banda “Engenho de Dentro”, que até 2014 tocava rock autoral. “A proposta sempre foi fazer o nosso som, a nossa música. Mesmo quando o estilo era outro e tinha uma pegada mais psicodélica e melancólica”, explica Robson.

Hoje, Roger Além se auto-define como um militante da musical autoral na Cena Cultural mato-grossense. Proprietário do “Do Além” estúdio, ele divulga o trabalho de novos compositores através de vídeos gratuitos postados nas Redes Sociais. Já passaram pelo espaço “Do Além” artistas como: Caio Matoso, Victor Meirelles, André Coruja e Jimi Moraes.

“Faço isso como uma doação. Acredito que existem grandes músicos em Mato Grosso que só precisam de um janela para mostrarem a sua arte e fazer acontecer”, diz Rogê Além.

A entrada para o show e os Diálogos custará R$15 inteira, com desconto de 50% para estudantes e associados do Sesc. Os ingressos devem ser retirados com uma de antecedência.

Sentimental Folk

O lançamento das duas primeiras músicas compactadas do projeto “Canções de Poesia” é uma das novidades do show. As composições foram produzidas pelo guitarrista e arranjador, Danilo Bareiro, no estúdio “Fábrica do Som”.

A canção “Sol Maior” é um resumo da trajetória de Rogê e Robson. Ela marca justamente a transição dos músicos da fase Rock, vivida nos anos da banda “Engenho de Dentro”, para o atual momento Sentimental Folck. “A música fala de desapego, da necessidade de compormos com outras notaspara termos novas melodias em nossas vidas”, conta Robson Resner.

Já “Cale-se” fala de libertação e redenção. A música tem como pano de fundo contrapor-se à falsa ideia de que temos que nos aprisionar ao que nos faz mal. “Ela é uma canção mais sofrida, pois muitas pessoas perdem a vida sem conseguirem dar esse passo de mudança. A proposta é justamente essa, ser uma motivação de transformação”, diz Rogê Além.

O show vai contar com várias participações especiais, como a da musicista Sônia Mazetto, que interpretará “Enfim o Fim”. A letra é uma declaração de amorcomposta por Rogê Além para Sônia, sua esposa.

Também estarão no palco o artista André Goyareb, que tocará Ukelelê e fará um dueto com Rogê na música “Mais Além”. O gaitista Robson Resner tocará as suas músicas em parceira com Rogê, como“Cutê-CutêNenêm” e o single do primeiro EP, “Sol Maior”.