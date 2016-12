Projeto Prinart resgata interesse de 150 mil estudantes, com arte e lazer

Mais de 150 mil estudantes da rede estadual de ensino se beneficiaram este ano com o Projeto Interdisciplinar de Arte na Escola (Prinart), realizado pela secretaria estadual de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), com o objetivo de utilizar a arte para incentivar o estudo, a permanência na escola, bem como desenvolver novos talentos.

O Prinart oferece atividades como música, desenho, pintura, aos estudantes de 176 escolas da rede estadual de ensino, distribuídas em 59 municípios. “O aluno fica muito mais produtivo e participativo, adquire noção de conjunto, respeito e ética, valores muito trabalhados nessas atividades”, analisa Guilherme Luís Costa, representante do Prinart dentro da Coordenadoria de Projetos Educativos da Seduc.

Mayke Toscano/Gcom Entre as atividades ofertadas aos estudantes pelo Projeto Prinart estão música, desenho e pintura

Na Escola Estadual Júlio Strubing Muller, em Várzea Grande, 42 estudantes são beneficiados com aulas de violão. Valéria de França Silva, que cursa o 3º ano do ensino médio, está nessa turma desde o início do projeto, há dois anos. Ela acabou de fazer o Enem e pretende cursar Arquitetura e Urbanismo. Estudar música, contudo, sempre foi um sonho, e a oportunidade de aprender a tocar violão e de cantar, além de ajudar a melhorar a voz, encorajou-a a compor.

"Quando a gente entra no projeto, tem mais prazer em estar na escola e na sala de aula, porque quem participa do Prinart precisa ser bom aluno, ter uma ótima frequência e boas notas. É um projeto que faz os alunos se interessarem e se comprometerem com a escola. Estou triste por estar saindo do projeto, mas quero que outros venham a participar, porque é transformador”, relata Valéria.

Patrick Bryan do Prado Brandão também está há dois anos na turma de violão. “Eu não tinha envolvimento com a música e só tive interesse depois que conheci o projeto; hoje, a música é uma das coisas mais importantes da minha vida”, afirma.

Para o professor do Prinart, Carlos Renato Leite, “o projeto é importante para a comunidade escolar, pois os alunos que participam deixam de estar nas ruas, aprendem a tocar um instrumento e melhoram o comportamento na sala de aula”.

A EE Dione Augusta Silva Souza, localizada no bairro CPA 4, em Cuiabá, oferece aos estudantes duas atividades do Prinart: o balé coreográfico e a banda, mais conhecida como Banda Musical Dione Augusta (Bandi). A banda conta com 42 componentes e o corpo coreográfico com 18, sendo 12 ex-alunos.

Vânia Sales terminou o 3º ano em 2007 e hoje, aos 26 anos, é professora de educação física da rede municipal. Ela afirma que fazer parte do corpo coreográfico da Escola Dione Augusta é uma satisfação. “Quando entrei no corpo coreográfico, me apaixonei. Nesses mais de 10 anos, precisei sair, mas há cinco anos retornei e não larguei mais. Ver essa meninada se envolvendo com a escola é maravilhoso, porque a banda é um complemento do estudo, pois para entrar tem que ter boas notas e ser assíduo”, analisa.

Mayke Toscano/Gcom Projeto contempla alunos de 176 escolas da rede estadual de ensino, distribuídas em 59 municípios

Acompanhamento

O professor Josemar Augusto Castro da Silva é o instrutor da banda e também um ex-aluno que seguiu com a paixão. Ele conta que há uma relação de amor tão grande com a escola, com a banda e com o corpo coreográfico, que muitos ex-alunos seguem no projeto trocando experiências com os mais novos.

“Através da música, o projeto visa a atrair aquele aluno tímido e fechado, para que ele seja mais participativo e tenha mais presença em sala de aula. Para entrar na banda, o aluno precisa ter interesse, melhorar as notas e não faltar às aulas. E nós acompanhamos esses alunos de perto”, explica.

A estudante do 1º ano, Helena Darling Moura de Andrade, entrou em setembro na banda e está aprendendo a tocar trompete. Ela ressalta que nunca havia tido experiência com a música e queria aprender coisas novas para ocupar o tempo livre. “A minha rotina mudou. Estudo no horário da tarde e, depois das aulas, às segundas, quartas e sextas, a gente tem aula com o professor da banda e ainda pratico em casa. Depois que entrei no projeto, percebo que sou uma aluna melhor, pois passei a ser mais dedicada, tanto na banda quanto na sala de aula”.

Projeto que inspira

O Prinart se baseia na convicção de que a arte na infância e na adolescência é fundamental para o desenvolvimento, pois dá oportunidade de experimentar, aprender, superar desafios e interagir com outras pessoas de forma lúdica.

O projeto oferece 13 atividades artísticas: baliza/balizador, banda escolar, canto/coral, corpo coreográfico/pavilhão de bandeiras, dança, fanfarra/percussão, instrumentos artesanais com materiais reciclados, instrumentos com cordas, instrumentos de sopro, instrumentos com teclados, música/musicalidade/grupo musical, pintura/desenho/ artesanato/escultura e teatro.

“A arte trabalha a percepção das crianças e jovens, coordena expressões e os ajuda a compor e a compreender o mundo, desenvolvendo talentos e oferecendo outras perspectivas”, pontua Guilherme Costa. Em dois anos, o Prinart promoveu maior engajamento dos alunos envolvidos, aumento da frequência escolar e maior envolvimento da comunidade na escola, além de incentivar a cidadania digital ao fortalecer o aproveitamento das mídias e dispositivos digitais de forma pedagógica e consciente. (Com Assessoria)