Sarau na Mandioca lança serviço de mapeamento da produção artística

João Fincatto Sarau começou em 2010 e, neste ano, um programação especial acontecerá na Praça da Mandioca

A Praça da Mandioca recebe amanhã (6), véspera de feriado, mais uma edição do Sarau Free. Desta vez, a festança artística marca o lançamento oficial de uma evolução, por assim dizer, do portal Cidadão Cultura com seu serviço Perfil Cidadão, novo espaço no site aonde o principal objetivo é facilitar o acesso do público ao trabalho dos artistas mato-grossenses. A celebração começa às 19h.

O acesso é livre e tomará conta das demais ruas das imediações da Praça Conde Azambuja.

“Uma das ideias centrais, que amadureceu a proposta do que é o portal Cidadão Cultura, era a necessidade real de se mapear as potencialidades culturais e artísticas de Mato Grosso, em uma conexão com outras cidades, Estados e países”, explicou a jornalista Marianna Marimon, uma das responsáveis pelo site, juntamente com os artistas e/ou produtores culturais Theodora Charbel, Fabrício Chabô, Carol Marimon, João Carlos Fincatto e Marcelo Almeida.

Marimon e a equipe viam como processo natural esse passo além, em espaço na web dedicado essencialmente ao labor artístico regional, mas ancorado no comum universo com o que acontece na arte do resto do mundo. Há tempos Cuiabá e Mato Grosso deixaram de ser só terra de caju e manga. Tem arte urbana de qualidade sendo feita aqui, com os obstáculos conhecidos para divulgação.

Nesse elo da corrente produtiva é que pretende entrar o Perfil Cidadão. De acordo com Marimon, há um portfólio virtual aonde artistas e produtores podem cadastrar uma minibiografia com fotos, links para mídias sociais, playlists de aplicativos como Soundcloud e Youtube.

Pedro Ivo Durante o Sarau, Praça da Mandioca se tornará palco de uma mistura artística e cultural. Imperdível!

Além disso, ganham classificações por categorias em botões clicáveis no portal, tais quais Músicos, Bandas, Artistas Visuais, Escritores, Produtores Culturais, entre outros, para acesso direto ao que cada um tem para mostrar.

Após o lançamento desta terça, o Perfil Cidadão estará disponível para que todos os interessados realizem o cadastro no portal. “Além de mapear o trabalho dos artistas e produtores e servir como uma ferramenta de divulgação, o Perfil Cidadão poderá ser acessado por todos os usuários, mesmo os que não se cadastrarem, para navegar nos portfólios e facilitar o intercâmbio com artistas e produtores”, exemplifica Marianna.

O Portal Cidadão Cultura também engloba a TV de Quintal, com inovações na cobertura audiovisual de eventos e criadores, reportagens literárias, contos e crônicas, além da agenda de acontecimentos de cultura e arte.

Batizado de Free desde a primeira edição, nos idos de 2010, o Sarau, garante Marimon, ajudou a reavivar o Centro Histórico com ocupações artísticas. Na programação de hoje, ”o Gran Bazar Pac fará projeção dos programas da TV de Quintal e entrevistas com artistas como Lenine, Zeca Baleiro e Wlademir Dias-Pino, além de nomes locais como Rogê Além, Robson Resner e Theo Charbel, entre outros”, diz a diretora de jornalismo do Cidadão Cultura.

Além das muitas apresentações previstas, com André Balbino e Eduardo Ferreira no projeto Viralatas, Karola Nunes e Jean Bass, haverá, ainda, no Bar do Bigode, exposição fotográfica do Coletivo Hell Lab, com os fotógrafos Pedro Ivo, Raphael Nilkerson, Bruno Cidade, Fernando Martin, Maycol Entonny e Diego Almeida. E a arte da fotografia será contemplada também com a projeção de imagens de 500 fotografias de mais de 50 fotógrafos de todo o Brasil, numa parceria com o grupo Maratona Fotográfica.

Na Rua do Meio, o DJ Espinha Representa fará discotecagem e, por fim, o palco principal ficará aberto para todas as manifestações artísticas e culturais e quem quiser tocar um instrumento musical, recitar uma letra, poema ou performance.