Show de Maria Rita é definitivamente cancelado; MIC diz que ressarcirá fãs

Divulgação Show de Maria Rita em Cuiabá já havia sido remarcado, mas agora foi, definitivamente, cancelado

Agência responsável pela produção do show da cantora Maria Rita em Cuiabá, cancelado definitivamente nesta segunda (7) depois de ter sido remarcado de sua primeira data, em setembro, a MIC afirmou que vai devolver o dinheiro a todos os fãs que compraram o ingresso para o dia 10 retrasado e receberam a promessa de ver o show no próximo sábado, dia 12.

Por meio de uma nota, publicada no site da agência, os diretores da empresa afirmam que o motivo do cancelamento é o fato de a equipe de segurança ter feito exigências inviabilizáveis para a realização do espetáculo, que, até então, contaria também com a presença da Bateria da Mangueira.

Disseram também que a cantora já recebera o cachê. A assessoria indicada no site oficial da cantora afirmou, por telefone, que não mais a assessora.

A MIC argumenta, ainda que buscou realizar a apresentação, conforme havia prometido há dois meses, na nova data, mas a coincidência de data com a apresentação da cantora Ana Carolina teria levado a um pedido de reembolso em massa por parte dos fãs.

Foi marcada a próxima quinta (10) como data para início do reembolso a quem comprou o ingresso e ainda o guardava à espera do show. Os valores serão devolvidos nos locais em que foram comprados os ingressos.

Imbróglio

No começo, a cantora paulistana Maria Rita faria uma apresentação em Cuiabá em 10 de setembro. Ela, seus músicos e equipe estavam passando o som no Alphaville Buffet. Mas, por volta das 18h (o show estava marcado para as 21h), o sargento da Polícia Militar Claudiney Neves, 40 anos, teria entrado armado no local e ameaçado todos porque um segurança o impediu de ir pedir autógrafos e tirar fotos com a cantora.

Maria Rita teria, então, se recusado a entrar em cena porque, de acordo com a equipe, não havia aparato de segurança o suficiente para “garantir a integridade física” da estrela e seus músicos.

O sargento-PM negou que tenha ameaçado a equipe ou a cantora. Na versão dele, ele foi comprar os ingressos e resolveu acompanhar a passagem de som, tirar algumas fotos do palco e nada além disso. Ainda assim, um segurança teria chegado até ele e, de maneira ríspida, exigiu que ele não tirasse fotos e fosse embora.

Mas os organizadores rebateram afirmando que o sargento-PM não gostou da reprimenda do segurança e iniciou um bate-boca com ele e os colegas. Colocado para fora à força, teria voltado já armado e feito as tais ameaças que impediram a cantora de subir ao palco. Chamada, a Polícia Militar abordou Claudiney Neves. Este se identificou e foi liberado na mesma hora. Foi quando teria dito que voltaria para “resolver” o assunto na hora do show.

Sargento Neves, entretanto, disse que não foi armado ao Alphaville e que a única coisa que tentou fazer foi ver o ensaio porque também é músico.

Leia, abaixo, a íntegra da nota da agência MIC postada no Facebook deles:

"A Agência MIC comunica o cancelamento em definitivo da cantora Maria Rita, reagendado para o dia 12/11.

Como é do conhecimento de todos, no dia previsto para a realização do show, a atitude impensada e inconsequente de um único indivíduo, gerou medo e apreensão a toda equipe produção e da própria cantora que, independente das medidas de garantias tomadas pela produção local do evento, entendeu por bem cancelar a apresentação momentos antes do horário previsto para o seu início, quando grande parte do público já estava no local.

Em razão desse incidente a equipe da cantora Maria Rita, mesmo já tendo recebido antecipadamente a integralidade do cachê, está colocando inúmeras exigências e garantias para a realização de nova apresentação, inviabilizando por completo a realização do evento. Em respeito aqueles que adquiriram o ingresso, a MIC tentou ao máximo viabilizar a nova apresentação, não conseguindo êxito na sua intenção.

Aliado a estes fatos, no mesmo dia 12/11 está previsto o show da Ana Carolina, cantora de renome nacional e de grande aceitação local, levando vários clientes a pedirem o reembolso do ingresso do show da cantora Maria Rita.

Desta forma, em respeito aos seus clientes, a MIC informa que, a partir da quinta feira, dia 10, estará fazendo o reembolso daqueles clientes que ainda não foram reembolsados nos mesmos pontos em que os ingressos foram adquiridos. Informamos que não serão reembolsados os ingressos com identificação de "cortesia".

Mais uma vez pedimos desculpas aos nossos clientes e colaboradores pelos lamentável incidente, fruto, repita-se, de uma atitude inconsequente e de soberba humana.

Seguimos com a nossa agenda de show de 2016, com as seguintes apresentações do Projeto Centenário do Samba: dia 07/11 Roberta Sá e dia 05/12 com Monarco da Portela".

Certos da compreensão de todos, reiteramos nossos agradecimentos.

Agência MIC