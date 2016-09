Show de Maria Rita é remarcado e terá também bateria da Mangueira

A produtora responsável pelo show da cantora paulistana Maria Rita, cancelado há duas semanas atrás devido a uma confusão envolvendo um sargento da Polícia Militar e seguranças da artista, anunciou esta semana que a nova data para apresentação será 12 de novembro, no mesmo Buffet Alphaville, onde aconteceria antes.

Também foram mantidas as atrações locais, informou a Agência MIC, além de um adicional: a apresentação da Bateria da Estação Primeira de Mangueira, atual campeã do carnaval do Rio de Janeiro. De Cuiabá, tocarão o grupo O Samba, as Bossas e as Novas e a cantora Luciana Bonfim.

Divulgação Maria Rita já ganhou Grammy em mais de 10 ocasiões. Show em Cuiabá promete ser imperdível

Os produtores fizeram questão de afastar as muitas ilações feitas sobre um possível “real motivo” para o cancelamento que circulou sem parar nas mídias sociais acerca de um cancelamento forjado devido à baixa venda de ingressos.

“A agência MIC reforça que o show Samba de Maria foi cancelado em setembro por uma atitude irresponsável e incabível de um cidadão que conseguiu inviabilizar a execução de um projeto de mais de três meses de trabalho”, escreveram em nota.

Assim, quem comprou o ingresso para 10 de setembro poderá utilizá-lo normalmente para o show Samba de Maria que será realizado em novembro.

Quem não quiser mais ou não puder ir ao espetáculo, devido a choque de agenda, pode procurar a agência MIC , localizada na Praça da Mandioca para reembolso. Novos ingressos serão vendidos, de acordo com a produção, em “número extremamente limitado”.

Show

A cantora Maria Rita já ganhou o maior prêmio direcionado à música popular no mundo, o norte-americano Grammy, pelo menos onze vezes, incluindo o de Melhor Artista Revelação, a primeira brasileira, aliás, a conseguir tal feito. O espetáculo que apresentará em Cuiabá é uma homenagem aos cem anos de vida do samba como gênero musical.

Pelo Telefone, música do compositor sambista Donga, é considerada o primeiro samba gravado em toda a história, no ano de 1916. No set list, Maria Rita pretende fazer uma visita à maioria dos sambas mais conhecidos no país, assim, canta de Zeca Pagodinho a Cartola e sambas de enredo que ficaram marcados no inconsciente coletivo nacional, além, claro, de alguns sambas gravados pela mãe dela, Elis Regina.

O Buffet Alphaville Premium tem capacidade para abrigar 2.500 pessoas. Haverá vendas de mesas e também camarotes. Os pontos de venda estão localizados nos shoppings Goiabeiras e Pantanal, na Casa de Festas. Informações podem ser obtidas pelo telefone 3023-1127.