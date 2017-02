Sinop cancela carnaval popular e vai investir dinheiro em Escola de Artes

Juliane Fladdzinski Cancelamento do carnaval é anunciada pela prefeita Rosana

A prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PR), suspendeu as atividades do carnaval popular neste ano. De acordo com a republicana, o orçamento da secretaria de Cultura é baixo e o valor que seria gasto para realizar a festa será investido em ações ao longo do ano. “Decidimos dar uma ênfase para a Escola de Artes e investir esse valor em cursos para crianças e jovens que, quem sabe, poderão usar isso como capacitação profissional”, explica.

A Escola de Artes do município atende cerca de 645 alunos por semana. Vários cursos são oferecidos, entre eles percussão, saxofone, flauta doce, violino, teclado, canto, dança, entalhe em madeira, desenho e pintura em tela, yoga e meditação, entre outros.

Rosana pretende incentivar os alunos que participam da fanfarra, que para ela, leva o nome de Sinop para todo o Estado. “Nossa fanfarra municipal é motivo de orgulho para nossa cidade. Não apenas pelo fato de já termos recebido vários títulos estaduais, mas principalmente pelo fato desses jovens talentos estarem levando uma imagem bonita da nossa cidade para várias partes fora do nosso Estado. São coisas que eu pretendo, sim, manter e continuar olhando com muito carinho”, disse.

Mesmo com as atividades suspensa, uma ação de combate e conscientização a doenças sexualmente transmissíveis (DST’s) será realizada durante o período carnavalesco. Palestras, pit stops em avenidas centrais da cidade, além e testes rápidos serão feitos pela secretaria de Saúde. Todos os postos de saúde estarão disponíveis para realização dos testes.

2013 foi o último ano que o carnaval popular foi organizado pela Prefeitura. Cerca de 45 mil pessoas marcaram presença nas quatro noites e duas matinês. Em 2014, primeiro ano em que não houve a festa, os cofres públicos economizaram um montante de R$ 500 mil.