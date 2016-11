Sob acusações de discriminação, Mostra de Cinema Negro é adiada

Facebook Rangel dos participante do movimento ao defender o organizador da Mostra

Inicialmente programada para acontecer entre terça (15) e sábado (19), em alusão ao mês e dia (20) da Consciência Negra, o evento Liberdade – Mostra de Cinema Negro acabou por ser cancelado em meio a uma avalanche de críticas, discussões, bate-bocas e denúncias de racismo em mídias sociais. Agora, o evento será entre 13 e 15 de dezembro.

Apesar da divulgação de uma série de eventos relacionados ao fazer cinematográfico além da exibição pura e simples de obras audiovisuais para – nas palavras da organização da mostra, bancada pela secretaria de Estado de Cultura – “abrir janelas para o debate social e político” e se configurar como “importante ferramenta na luta pela valorização da identidade cultural brasileira”, o efeito acabou sendo contrário em setores do ativismo de Cuiabá.

Inicialmente ofendidos com o nome Deu Branco, dado a uma das atividades previstas para acontecer na mostra, tudo acabou degringolando para uma forte discussão entre um dos envolvidos no evento, João Manteufel, e a ativista do Movimento Rota, Amanda Nery. O curador era o diretor do setor de audiovisual da SEC, Don Carrijo, assumidamente responsável pela escolha do texto e, portanto, do nome que acabou por se tornar o rastilho de pólvora que implodiu a ideia.

Tudo aconteceu durante uma reunião cujo objetivo era, ironicamente, tentar apaziguar ânimos e encontrar soluções comuns, pois os ativistas exigiam também fazer parte da escolha dos títulos a serem exibidos e discutidos sob o argumento de manter representatividade efetiva e não puro e simples objetificação dos pretos, explicou um dos ativistas, o escritor Wuldson Marcelo.

“Queríamos uma mostra em que, primeiramente, tivéssemos alguma participação na escolha dos filmes e atividades a serem desenvolvidas. Além disso, a mostra foi organizada sem a participação de qualquer produtor cultural preto ou um efetivo vínculo com movimento negro, pesquisadores ou representantes de religiões de matriz africana”, argumenta Wuldson.

Num daqueles momentos classificados por Robert Louis Stevenson (no ignorado Markheim), em que tudo pode desandar porque pura e simplesmente não se acredita na eficácia de um arrependimento, o tom da discussão foi se perdendo até virar, nas palavras de Amanda Nery, demonstração explícita de racismo e machismo por parte de Manteufel.

“Ele foi extremamente grosseiro primeiro com meu sócio André Eduardo de Andrade, quando ele estava auxiliando a assessora de imprensa a pegar todas as sugestões faladas quanto à programação, quando ele chegou dizendo que aquilo tinha que estar pronto até o dia seguinte, ao meio-dia. Um prazo absurdo, que não tínhamos combinado. Algo que não era da competência de uma pessoa, mas de um grupo de trabalho maior. Isso gerou uma discussão, e o João ficou cada vez mais agressivo. Foi quando eu me coloquei fisicamente entre os dois e afirmei que ninguém gritaria com um preto na minha frente. Ele foi chegando cada vez mais perto, ameaçadoramente, dando tapas na própria cara e desafiando a baterem nela”, relata Amanda.

João Manteufel, por sua vez, nega as agressões verbais, o intimidamento físico e disse ter tentado conciliar as partes, mas teria sido, ele sim, junto com a esposa, agredido verbalmente. “Minha mulher está grávida de sete meses, tenho dois filhos pequenos. Me senti atingido por toda essa violência. Já fiz trabalhos premiados com temática negra, sobre tráfico humano e o social sempre esteve envolvido em minhas empresas. Aconteceu algo com que eu realmente não estava preparado para lidar. Minha bisavó é negra, minha avó é parda, sou cuiabano e como todo cuiabano, tenho sangue negro também”, disse.

Facebook Ativista do movimento negro ao desabafar sobre caso envolvendo a Mostra

Nas mídias sociais, especialmente o Facebook, o incêndio se espalhou. João Manteufel escreveu em trecho de um post: “Pra mim só existe uma raça: a humana. Devemos eliminar as diferenças e não aumentar a violência”. Depois, nesse mesmo post, Manteufel argumenta que a identidade negra, em sua “riqueza, singularidade, diversidade, estava muito bem representada pelo programa proposto”.

Em outro trecho, escreveu que “a acusação de que os organizadores não são negros o suficiente ou não há negros na direção para planejar e executar o evento é, não só infeliz, como preconceituosa. Temos raízes negras evidentes, vivendo no seio da cuiabania por gerações, fato que nos orgulha imensamente”.

O escritor Wuldson Marcelo entretanto contra-argumentou no comentário do post de Manteufel: “Representatividade importa. Se fosse uma mostra sobre cinema com as etnias indígenas como foco ou LGBT seria de extrema importância a representação, pois quem pode falar melhor sobre ser quem se é, é quem vive diariamente sob a própria pele, com as escolhas que fez e assim por diante. Uma mostra que dá o título a uma sessão de Deu Branco, filmes de cineastas brancos com personagens pretos, coloca o preto apenas como objeto e não como agente de sua própria história. Porém você não compreende o quanto isso é problemático e se apega ao clichê raça só existe a humana. Essa postura o isenta de qualquer acusação e mantém privilégios, o que faz com que muitos (...) aplaudam seu discurso”.

Sobre a participação dele no processo, Manteufel explicou que só foi contratado para fazer o “registro fotográfico e fílmico. Como não tinha verba, fiz a arte da mostra, nada além disso. Eram cinco dias de filmagem por um valor irrisório. Sou um cara que batalha na cultura há muito tempo, participei de Salão Jovem Arte, fui premiado nele agora. Não estou de para-quedas aqui [na cultura] não”, disse.

O resumo da ópera por agora é que tanto Manteufel quanto Nery informaram à reportagem que vão entrar com processos um contra o outro.

Posição da secretaria de Cultura

Em nota, a secretaria de Cultura informa que a Mostra de Cinema Negro foi criada com o objetivo de fomentar, difundir e debater questões relativas à produção artística afro-brasileira, alinhada ao Plano e Sistema Estadual de Cultura. Para tanto, a empresa Donamaria Comunicação Criativa foi contratada para a realização do registro fotográfico e filmográfico do evento. Além desta contratação, fez de forma voluntária, a produção da arte da mostra.

Diante da manifestação do movimento negro, a SEC convidou então os segmentos envolvidos para uma reunião aberta em 11 de novembro no Palácio da Instrução, cujo encaminhamento de consenso foi o de reorganizar a programação com a contribuição dos movimentos e segmentos ali representados.

Todavia, quando a reunião já havia encerrado, e o grupo responsável pela nova programação finalizava a formatação do novo conteúdo da Mostra, houve um desentendimento entre pessoas que estavam presentes no local. A SEC lamenta profundamente os acontecimentos relatados pelas partes envolvidas e declara que repudia qualquer forma de preconceito, discriminação ou ato que avilte a dignidade humana.

Ainda diante da necessidade de um mais tempo para operacionalizar as readequações propostas e divulgação do novo conteúdo elaborado de forma colaborativa, a SEC optou então por adiar a realização da Mostra, que ocorre em nova data.

"Registramos nossas desculpas, pelos transtornos causados pela prorrogação da data da mostra aos cineastas, debatedores e oficineiros que se dispuseram a contribuir e em especial ao público que foi mobilizado para o evento", diz a nota.

Por fim, dada a única disponibilidade da grade de programação do Cine Teatro, a Mostra do Cinema Negro será realizada entre os dias 13 e 15 de dezembro de 2016.