Tenista mato-grossense de 13 anos participará de torneios internacionais

Junior Martins Richard Gama, de 13 anos, disputará 5 torneios internacionais Cosat em janeiro e fevereiro

Richard Gama, de 13 anos, disputará cinco torneios internacionais Cosat (Confederação Sul-Americana de Tênis), entre janeiro e fevereiro do próximo ano, na Colômbia, Equador, Paraguai e Brasil. Ele passa férias com a família em Cuiabá e embarca para a Copa Club Campestre Cali, de 14 a 21 de janeiro, no Clube Campestre Cali, em Santiago de Cali, na Colômbia. Depois parte para o Guayaquil Bowl, Asuncion Bowl, Banana Bowl e o Internacional Juvenil de Porto Alegre.

“2016 foi meu primeiro ano em torneios internacionais. Viajei para países da América do Sul e Europa. E meu calendário de 2017 já começa com competições Sul-Americanas. Gosto muito dessas viagens e de fazer amizades com tenistas de outros países. De tentar conversar em outras línguas. Ainda não sei falar outros idiomas, mas uso um pouco de mímica e já consigo arranhar o espanhol”, comenta Richard, que atualmente mora no Instituto do Tênis, em São Paulo.

O segundo torneio do cronograma será o Guayaquil Bowl, que ocorre de 21 a 28 de janeiro, no Anexo Guayaquil Tênis Clube, na cidade de Guayaquil, no Equador. Depois será o Asuncion Bowl, de 28 de janeiro até 4 de fevereiro, no Clube Internacional de Tênis (CIT), em Nossa Senhora Santa Maria da Assunção, no Paraguai. Seguido pelo 47º Banana Bowl, que será realizado de 4 a 11 de fevereiro, sediado pelo Recreio da Juventude, em Caxias do Sul (RS).

“Pela ótica da formação do tenista profissional, os torneios municipais, estaduais e nacionais do país compõem a formação até cerca de 13 anos. Depois precisam participar de internacionais para enfrentar os melhores e adquirir experiência. É essencial que confrontem atletas de outras vertentes ou escolas do tênis. Tem países com tradição em quadras de solo de saibro e outros de grama ou sintética. E isso muda o estilo de jogo”, avalia o pai de Richard, Emerson Gonçalves.

Junior Martins Atleta mato-grossense hoje mora em SP no Instituto do Tênis, onde se dedica ao esporte

O 5º torneio do cronograma será o Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre, chamado Copa Gerdau, que ocorre de 11 a 18 de fevereiro, na Sociedade Ginástica de Porto Alegre (Sogipa), em Porto Alegre (RS). Uma competição que reúne cerca de 45 países e está entre as nove mais importantes do calendário mundial juvenil, ao lado dos quatro Grand Slam – Abertos da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e Aberto dos Estados Unidos.

“Existem talentos por todos os cantos do Brasil, mas muitos se perdem por não terem condições financeiras de participar dos circuitos nacional e internacional. No caso do Richard, só é possível por conta de empresas que investem no esporte como visão de responsabilidade social. Não teríamos como desabrochar o talento dele sem a parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi-MT), Unimed, Espaço Laser e Instituto do Tênis”, ressalta Emerson.

Retrospecto

No segundo semestre deste ano, Richard participou de três Sul-Americanos (Cosats). Disputou o XXI Torneio Internacional Junior Universidade Católica, de 12 a 17 de setembro, no Chile, onde venceu a 1ª rodada contra o chileno, Gabriel Gomez Morales, por dois sets a zero e parciais de 7-5 e 6-0, e depois perdeu na 2ª rodada para o chileno, Benjamin Ignácio Fernandez por dois sets a zero, e parciais de 6-3 e 7-6(5).

Competiu no Uruguai Bowl, de 17 a 24 de setembro, em Punta del Este, no Uruguai, onde Richard ganhou a 1ª rodada de um uruguaio, Joaquin Porro por dois sets a zero e parciais de 6-1 e 6-0 e depois foi superado na 2ª rodada pelo argentino, Máximo Lucentini por dois sets a zero e parciais de 6-3 e 6-4.

E também jogou a Copa El Ceibo, de 25 de setembro até 2 de outubro, em San Miguel, na Argentina, onde começou com vitória na 1ª rodada sobre um argentino, Pedro Winograd por dois sets a zero e parciais de 6-1 e 6-0 e depois perdeu para um brasileiro, João Victor Loureiro por dois sets a zero e parciais de 6-1 e 6-2. No fim, Richard ficou em 60º do ranking dos Cosats. (Com Assessoria)