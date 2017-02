Três maiores cidades-polo do Nortão não terão carnaval de rua neste ano

Assessoria Vamos ajudar na segurança e preparo do terreno, diz secretário de Cultura de Lucas Marcelo Dal Berto

As três maiores cidades do norte do Estado de Mato Grosso não irão realizar carnaval popular neste ano. Tanto Sinop, quanto, Sorriso e Lucas do Rio Verde suspenderam as atividades carnavalescas bancadas pelas prefeituras. A retirada do poder público das festividades criou oportunidade para a iniciativa privada organizar as festas nos municípios.

Sinop

Em Sinop, o valor que seria investido no carnaval da capital do nortão, será revertido para atividades culturais na Escola de Artes da cidade. De acordo com a prefeita Rosana Martinelli (PR), o orçamento da pasta de Cultura é pequeno e, para realizar a festa seria necessário a captação de recursos extras. “Decidimos dar uma ênfase para a escola de artes e investir esse valor em cursos para crianças e jovens que, quem sabe, poderão usar isso como capacitação profissional”, explica Martinelli.

Em Sinop quem fará a folia é o Bloco Pilantras. A principal atração do evento neste ano é Léo Santana integrante da banda Parangolé. Outros músicos da cidade e região também participarão da festa. O evento será realizado em dois locais. No centro de eventos Recanto da Natureza e também no centro de eventos Ghizoni, entre os dias 24 e 27 de fevereiro.

Sorriso

A pasta de Cultura do município de Sorriso não tem previsão de receita na Lei Orçamentária Anual (LOA) deste ano e a prefeitura também não irá realizar a festa para a população sorrisense. O secretário de Indústria Comércio e Turismo, Claudio Drusina, disse que em 2018 pretende organizar a folia gratuita para os moradores. “Estávamos vendo nossa lei orçamentária e nós não temos valores para fazer. Teríamos que fazer uma força tarefa em conjunto com entidades para poder realizar o carnaval e após fazermos três reuniões, chegamos à conclusão de que em 2017, infelizmente, não vamos realizar o carnaval”, salientou.

Já a coordenadora de Cultura, Luana de Castro, disse que, a partir de junho, irão debater projetos para o próximo ano. “Estamos amadurecendo a ideia para 2018. Iremos montar uma comissão e vamos discutir juntamente com a sociedade, Câmara de Vereadores, entidades, se há possibilidade de realizar em 2018”.

Quem irá promover a festa nos dias 24, 25 e 27, é a casa de shows Oasis Club. Ao longo das três noites vários cantores do município e da região, além de Dj’s irão se apresentar. Ao todo serão nove atrações. Os foliões aproveitarão a “Folia Mexicana” no El Taco Pub. As mulheres não pagarão entrada até às 23h.

Lucas do Rio Verde

A programação do carnaval em Lucas do Rio Verde contará com a escolha da rainha e do rei Momo, porém, a prefeitura da capital do agronegócio não irá investir com valores na festa, mas irá apoiar a Associação da Arena Cultural, disponibilizando o local, além de toda a estrutura. “A realização do carnaval é de responsabilidade da arena cultural, a prefeitura será uma apoiadora do evento, sem utilização de dinheiro público para conclusão do carnaval, nós cederemos o local e vamos ajudar com a segurança, ambulâncias e preparo do terreno para montarem a estrutura”, afirma o secretário de esporte, cultura e lazer, Marcelo Dal Berto.

O município recebe quatro noites de festa entre os dias 24 e 27 de fevereiro, a partir das 22h, e uma matinê no domingo às 15h, que será no parque de exposição da Arena Cultural.