Última chance para ver OraMortem, indicado ao Prêmio Cenym de Teatro

Divulgação Espetáculo OraMortem começa 20h e encerra a mintemperada iniciada na última quinta em Cuiabá

Encerrando um ciclo vitorioso que passou por 25 cidades Brasil adentro e vem recebendo boa aceitação de público, além de críticas especializadas positivas, será encenada hoje (30) no teatro do Sesc Arsenal a peça OraMortem, da lavra do in-Próprio Coletivo. O espetáculo começa às 20h e encerra a minitemporada iniciada na quinta (29).

O coletivo mato-grossense ainda comemora a indicação ao Prêmio Cenym de Teatro, um dos mais prestigiados do país no ramo das artes cênicas. As indicações se deram nas categorias Melhor Trilha Sonora Original, Melhores Efeitos Sonoros e Melhor Execução de Som.

Além da execução sonora de excelência, a peça se destaca pelas opções visuais, ao apostar no contraste de luz e sombra e em realizar a encenação com um espelho d’água, pra criar profundidade e uma espécie de quarta dimensão no palco, com engrenagens técnicas à mostra.

Isso faz com que, diz a assessoria, a estrutura interna da peça fique visível, assim como as pessoas que nela trabalham, no caso a iluminadora e os músicos a executar a celebrada trilha sonora. Há uma miscelânea de linguagens para levar a uma espécie de simbiose entre luz, som, ambiente, técnicos e atores.

A atriz Daniela Leite, integrante do In-Próprio, explica que OraMortem é espetáculo inspirado em um instante de delírio afetivo da avó, uma mulher de 90 anos que desde 2011, ano em que ficou viúva, começou uma espécie de inversão da existência como tal. Velha, só percebia a vida a partir das vivências de quando jovem.

“Ela passou por uma cirurgia de catarata e, possivelmente devido ao uso de anestésicos somado às fragilidades emocionais daquele período, passou a ter delírios. Acredita ser jovem, como numa mudança brusca de percepção do tempo”, conta.

Nessa juventude, a senhora interage com um homem de sua juventude. A nota peculiar aqui é o fato de esse personagem no começo ter sido encenado por um ator que veio a falecer por complicações de saúde relacionadas a uma pneumonia.

OraMortem trata exatamente dessa proximidade da morte por causa da idade cronológica da idosa e a maneira como ela prefere se opor a esse fim inevitável ao não mais se reconhecer como tal, mas preferir existir, ainda que em delírio, como se um recomeço fosse possível e real.

De acordo com o texto de apresentação da peça publicado na secretaria de Cultura por ocasião de sua apresentação como um dos vencedores do edital Circula MT, “o corpo envelhecido da mulher transborda em afeto a partir do encontro com o inesperado, um jovem rapaz que traz inscrito em si memórias que disparam possibilidades até então desconhecidas”.

O espetáculo em Cuiabá em outubro de 2014 e foi parte integrante dos projetos Palco Giratório e o citado Circula MT.

No Prêmio Cenym de Teatro Nacional, a obra mato-grossense vai concorrer com cerca de 200 profissionais do labor cênico atuantes em 35 espetáculos divididos em 30 categorias de premiação. Esse prêmio é entregue anualmente pela academia de Artes do Teatro no Brasil e acontecerá em novembro, na cidade de Aracaju, no estado do Sergipe.

É a primeira vez que o teatro de Mato Grosso consegue tal feito. Para Daniela Leite, que também é produtora, “uma vitória da classe artística, pois gera visibilidade para as produções e aos profissionais das artes cênicas do nosso estado”.

Em cena, dois atores (Daniela Leite e Pedro Vicente) interagem com três músicos (Estela Ceregatti, Jhon Stuart e Luiz Gustavo Lima) e a iluminadora (Karina Figueredo) no citado espelho d’água. Juntos, eles criam uma narrativa baseada na ausência da palavra, ancorada nas projeções de sombras, sussurros do casal em cena e demais sutilezas. Uma espécie de experiência audiovisual em tempo real, ao vivo, e no teatro. A classificação indicativa é de 12 anos. O acesso é livre, mas os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início do espetáculo.