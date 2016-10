Vai até domingo em Cuiabá a mostra internacional de teatro infantilconfira

Marcada com antecedência no calendário de todos que têm filhos, a Mostra Internacional de Teatro Infantil (Miti) acontece até domingo (16) e marca a semana da criança da melhor maneira, com espetáculos teatrais, um musical, oficina de capacitação e bate-papo com artistas, entre diversas atividades. Para participar de qualquer atividade, basta fazer a doação de um brinquedo.

Carolcb Peça Chapeuzinho Vermelhô? está em cartaz na quinta, no Cine Teatro de Cuiabá

A Miti é também a abertura da temporada do Circuito de Festivais de Teatro de Mato Grosso; um circuito que dura até dezembro e percorre vários municípios do Estado. Na edição deste ano, o grande diferencial do Miti é a expansão para outras cidades. Além da Capital, espetáculos vão chegar a Nova Brasilândia, Acorizal e Nossa Senhora do Livramento.

Segundo um dos organizadores, Eduardo Espíndola, a Miti é direcionada ao público infanto-juvenil, mas suas ações atingem toda a família. “É para crianças e adultos. A Miti foca suas atividades especialmente neste público, porque consideramos que a arte é essencial para o desenvolvimento saudável. A gente aposta nisso ao idealizar uma programação que proporciona encantamento a partir de histórias emocionantes, do fazer com as mãos, da linguagem audiovisual e da música. É para uma vida inteira”, argumenta.

Além dos brinquedos que serão doados a instituições de assistência à infância, outra maneira de desempenhar um papel de inclusão social encontrada pelos organizadores da Miti é o agendamento escolar das escolas dos bairros da periferia da Capital para assistir inteiramente de graça aos espetáculos, pois sabe-se que esses bairros normalmente são carentes não só de infraestrutura, mas muito mais de cultura e lazer.

Circula MT - Para ser integrada à rede de festivais que compõem o Circuito de Festivais de Teatro de Mato Grosso, a Miti foi incorporada ao programa de fomento à circulação das artes cênicas patrocinada pela secretaria de Estado de Cultura (SEC).

“Agregar a essa grande movimentação do teatro em nosso Estado dá ainda mais visibilidade ao nosso projeto a consolidação de intercâmbio de iniciativas, de grupos, de profissionais voltados à produção teatral”, defende Eduardo. O projeto da Miti também foi aprovado pelo edital da Caixa Cultural.

De acordo com o gestor da SEC, maestro Leandro Carvalho, a mostra ajuda a movimentar as artes cênicas em Mato Grosso e também do Brasil. “É importante lembrar que este será, em muitos casos, o primeiro contato com o teatro de boa parte das crianças que irão à mostra, repleta de espetáculos de qualidade e muito criativos, adequados para todas as idades. O Circuito de Teatro tem mesmo esse intuito, descentralizar e ampliar cada vez mais o acesso”, disse.

Oficina - A oficina Brinquedos Populares tem como objetivo construir brinquedos tradicionais brasileiros, proporcionando ao professor/educador ferramentas para o resgate da cultura, do fazer manual e para a transformação de consumidor para produtor de arte e entretenimento. Vai até 14 de outubro, com exceção de hoje 12 (feriado), entre as 14h e 17h30. A carga horária é de 15 horas, com certificação para as 30 vagas. O trabalho acontece no Auditório do Museu de Arte de Mato Grosso (rua Barão de Melgaço, 3565 -- Centro). Quem ministra a oficina é Micheli Sierra. (Com Assessoria)

Programação (A entrada para todos os espetáculos é um brinquedo)